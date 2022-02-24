台南數位學習推動辦公室啟動 拉近城鄉差距

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市長黃偉哲今天宣布啟動台南市政府「數位學習推動辦公室」，並組成「台南數位國家隊」，以大幅拉近台南城鄉差距，讓台南成為數位學習的示範城市。

黃偉哲指出，台南是全台首學，但礙於南北落差、教育資源落差及整體資源落差，在未使用平板電腦前，台南許多學習績效低於全國平均，使用平板電腦後高於全國平均，數位學習確實讓小孩學習成效大幅躍升。

黃偉哲表示，目前，台南著重「班班有冷氣」、「生生有平板」、「班班有網路」及「班班有數位教室」，以大幅拉近城鄉差距，縮小數位落差。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南數位教育以「硬支持．軟充實」為理念，2020年完成各校「前瞻智慧學習教室」的建置，國小三年級至六年級、國中七年級至八年級，每間教室裝設75吋觸控式螢幕，教學區無線網路覆蓋率100%；2012年至2019年完成中小學行動學習、程式及機器人教育、自造教育、視訊教學及因材網計畫等。

鄭新輝說，台南市希望在「生生用平板」計畫上，成為全國第1個快速達標的城市。數位學習推動辦公室將透過「學校分群」及「偏鄉共學」策略，讓各校同步發展，打破傳統數位學科思維。（編輯：謝雅竹）1110224