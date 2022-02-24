台南外縣市淨遷徙移入人口 連續3年正成長

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府今天統計，台南市民國108至110年連續3年外縣市淨遷徙移入人口正成長，110年淨遷徒人口數更是108年的42倍。

台南市政府人員今天告訴中央社記者，台南市108年外縣市淨遷徒人口37人，109年251人，110年1561人。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市政府積極建構台南永續經營與優質投資環境，100年台南縣市合併，108年至110年連續3年增加外縣市淨遷徙人口，顯見台南是適宜國內外觀光客旅遊城市，也是適合工作與生活的城市。

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市府表示，108年至110年3年間，台南市共增加907件投資案，包括台積電、聯電、ASML、GARMIN等國際科技大廠陸續投資台南，總投資額逾新台幣1兆3500億元，創造1800億元產值及逾3萬個就業機會，南科及沙崙智慧綠能科學城雙引擎計畫，更帶動台南高科技及綠能產業發展。

另外，市府每年辦理4場大型就業博覽會及逾300場徵才活動，平均初媒率5成以上，六都失業率最低，更設置10處親子悠遊館及10處社區公共托育家園，率先達成「一區一日照」目標，未來將持續建構「一國中學區一日照」環境。（編輯：陳仁華）1110224