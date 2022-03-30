民宅施工鐵片掉落軌道 北捷緊急停車並求償

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北捷運表示，今天中午淡水信義線北投往淡水方向，發現軌道上有障礙物、緊急停車，原來為民宅施工鐵片掉落，北捷裁罰1萬1500元，並將追償列車設備及營業損失。

台北捷運新聞稿指出，今天上午11時59分，淡水信義線北投站往淡水方向1部列車，於站間緊急停車並回報行控中心，軌道上有鐵片障礙物。

列車已碰觸並越過該鐵片障礙物，行控中心確認淨空無故障訊號，立即依SOP指示列車慢速通過該區域，並派員前往處理，處理過程並無旅客受傷，延誤約4分鐘。

北捷表示，該鐵片經查為附近民宅屋頂施工不慎掉落，北捷除立即通報捷運警察協助調查外，已對民宅施工人員依大眾捷運法開立裁處書，裁罰新台幣1萬1500元罰鍰，後續將追償列車設備及營業損失。

北捷表示，經檢視掉落軌道障礙物，為軌道外附近外民宅屋頂施工傾斜鐵片，約6.9公尺乘0.9公尺，司機員發現後，立即啟動緊急停車，隨後民宅施工人員翻越圍籬進入軌道區，將該鐵片拉至高架橋下方，維修人員迅速抵達現場確認，行控中心也加強相關廣播，並採彈性調整班距因應。

北捷指出，本案已立即依違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處新台幣1萬元罰鍰。

此外，民宅施工人員進入行車管制區域將鐵片排除，另依違反大捷法第50條第1項第3款，進入大眾捷運系統之路線、橋梁、隧道、涵管內，未造成列車延誤或延誤5分鐘以內，處新台幣1500元罰鍰。

該部列車經送回機廠檢視，車頭與車下設備發射接收線圈外觀有多處介於6至42公分的刮痕，後續將追償設備及營運損失。（編輯：張銘坤）1110330