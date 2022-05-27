農委會助台中大安肉品市場升級 盼成畜牧業典範

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立法院副院長蔡其昌（左）27日邀請農委會主委陳吉仲（右）前往會勘台中市大安區肉品市場，並爭取改善經費，以利地方產業發展，盼將肉品市場打造成為台灣畜牧業的典範。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市大安區肉品市場去年停止拍賣與屠宰，進行設備升級作業，立法院副院長蔡其昌今天邀集農委會主委陳吉仲前往會勘，並爭取改善經費，希望將肉品市場打造成為台灣畜牧業的典範。

台中市大安區肉品市場於民國66年起營運，主要由大安區農會經營，毛豬年拍賣量約35.9萬頭、屠宰量約17.7萬頭，為一級肉品批發市場，並長期致力於肉品衛生安全及產銷履歷。

配合台中市政府要求污水、拍賣系統及運輸車輛等改善要求，大安肉品市場於去年5月底停止拍賣，並在同年10月停止屠宰，以利進行肉品市場升級工程。

蔡其昌今天邀集陳吉仲、農委會畜牧處處長張經緯、台中市大安區農會理事長陳蓮章等人，前往大安肉品市場會勘，並向農委會爭取新台幣1.9億元經費，進行改善污水、拍賣系統升級及運輸車輛更新等需求，以利地方產業發展。

陳吉仲表示，5年來蔡其昌要求農委會，協助大安肉品市場進行轉型升級，讓大安肉品市場能夠成為產業的典範。針對肉品市場內部的冷鏈設備空間，農委會希望協助適度提升，讓更多設備提升產量，進一步讓農民在後續的銷售作業，能夠有調整價格的空間。

陳吉仲指出，未來也會請防檢局協助，讓肉品出場後以攝氏15至17度的「恆溫」進行運送，確保肉品品質，相關工程預定於113年12月前完成。

蔡其昌則表示，大安區農會經營肉品市場，從一貫化作業到致力提升量能，甚至讓農業產業能有自己的特色，希望透過產業升級，讓大安肉品市場成為台灣畜牧業的典範。（編輯：謝雅竹）1110527