台東鳳梨釋迦盛產 劉櫂豪爭取經費內湖辦特賣

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台東鳳梨釋迦正值產季，民進黨立委劉櫂豪（中）協助爭取經費，補助太麻里地區農會自6日至8日在台北內湖公民會館舉辦特賣活動，促銷優質鳳梨釋迦。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月7日

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東鳳梨釋迦進入盛產期，立委劉櫂豪爭取經費補助太麻里地區農會，從6日至8日在台北市內湖公民會館舉辦特賣活動。

中國從110年9月禁止台灣釋迦輸入，台東9成以上鳳梨釋迦銷售中國，受創嚴重，至今仍未開放，這一季釋迦又進入盛產期。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，協助太麻里地區農會爭取農委會補助新台幣105萬元，辦理112年度台東縣太麻里地區鳳梨釋迦暨大目釋迦推廣行銷展售活動，1月6至8日在台北市內湖公民會館辦理，舉行釋迦優品果評鑑及食農教育體驗、農產品特賣等活動，幫助農民收益。

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太麻里地區農會為增加內銷通路，6至8日在內湖公民會館舉行特賣活動，今日上午11時舉行開幕活動，現場邀集熱舞表演以及釋迦優品果評鑑、食農教育體驗、創意米食DIY等活動，歡迎民眾前往採買，品嚐台東優質好農產。

劉櫂豪表示，台東南迴地區尤其太麻里鄉是全國釋迦重要的生產鄉鎮市之一，鳳梨釋迦與大目釋迦是重要農特產品，近年農會積極行銷推廣，舉辦釋迦評鑑及展售活動，希望透過多元通路，幫助農民收益，促進台東農特產品發展。（編輯：郭諭儒）1120107