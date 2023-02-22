校外通學步道飄尿騷味 竟是清潔隊員便溺

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高雄市楠梓國中家長投訴校外花圃常有尿騷味，環保局21日對外說明，調查結果是楠梓區清潔隊垃圾車駕駛所為，將依法裁處新台幣1200至6000元罰鍰。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月22日

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市楠梓國中通學步道花圃近日遭清潔隊員便溺，尿騷味引起學生家長關注投訴媒體。校方今天表示，先前無學生反映，將加強校園巡邏。環保局指出，隊員已違法將裁處1200至6000元罰鍰。

媒體報導，楠梓國中家長投訴校外花圃常有尿騷味。環保局今天對外說明，調查結果是楠梓區清潔隊垃圾車駕駛所為，因該名駕駛年紀稍長，趁著最後一班收運空檔到校園外花圃便溺。

楠梓國中學務主任黃建源接受中央社記者訪問說，今早透過媒體才知道此事，先前未接獲學生反映此狀況。負責打掃的二年級學生也說沒有聞到尿騷味。後續將要求保全、校友加強夜間校園巡邏。

黃建源表示，目前校園外僅校門口有監視器，學校已向教育局爭取經費，要在校園周邊加裝錄影機，以維護校園、通學步道安全。

環保局新聞稿指出，該名駕駛違反廢棄物清理法，將依法裁處新台幣1200至6000元罰鍰。另也違反環保局職工工作守則，將送職工考核會議處，未來將加強教育宣導。（編輯：謝雅竹）1120222