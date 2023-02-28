更多編輯台推薦新聞：
專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯女高音訪台引爭議 音樂會取消 文化部：台灣對戰爭無模糊空間
首頁 / 地方

熱血蜘蛛人校長 寫下百場馬拉松、鐵人紀錄

2023/2/28 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市翠屏國中小校長黃景良12年前為健康開啟跑步人生，現在已是鐵人賽常客，累計121場。他熱愛穿蜘蛛人裝參賽，今年更把12年的參賽紀錄印成月曆，熱血月曆已被索取一空。

黃景良今年52歲，他回憶，12年前因血壓、膽固醇飆高，才開始跑步。沒想到一路跑進馬拉松、鐵人賽等挑戰賽，他每場賽事都穿蜘蛛人裝，也讓他變成全場焦點，獲得不少粉絲。

蜘蛛人裝扮已成黃景良參賽標準穿搭，除了跑步，每年畢業季，他都會陪伴畢業生完成高雄至墾丁自行車挑戰。根據高雄市教育局今天新聞稿，黃景良也常穿著蜘蛛人裝在上下課期間協助交通指揮、參與校園活動等，藉此拉進親師生距離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃景良目前的紀錄達到國內外91場馬拉松，以及121場長跑、自行車與游泳的鐵人3項賽，今年他將在高雄挑戰完成百場馬拉松。他說，參賽重點不在成績，而在完賽，重要的是參與。只有不輕言放棄，從失敗中堅持成功的人，才會是人生的「真鐵人」。

今年初黃景良集結12年來參賽相片印成月曆，他說，每張照片都是一個鐵人故事，紀錄這12年來跑步的記憶，尤其是跑到終點線時許多人熱情的歡呼、鼓勵都是難忘的回憶。（編輯：陳清芳）1120228

#黃景良
#高雄市
#高雄市教育局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族