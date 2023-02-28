熱血蜘蛛人校長 寫下百場馬拉松、鐵人紀錄

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市翠屏國中小校長黃景良12年前為健康開啟跑步人生，現在已是鐵人賽常客，累計121場。他熱愛穿蜘蛛人裝參賽，今年更把12年的參賽紀錄印成月曆，熱血月曆已被索取一空。

黃景良今年52歲，他回憶，12年前因血壓、膽固醇飆高，才開始跑步。沒想到一路跑進馬拉松、鐵人賽等挑戰賽，他每場賽事都穿蜘蛛人裝，也讓他變成全場焦點，獲得不少粉絲。

蜘蛛人裝扮已成黃景良參賽標準穿搭，除了跑步，每年畢業季，他都會陪伴畢業生完成高雄至墾丁自行車挑戰。根據高雄市教育局今天新聞稿，黃景良也常穿著蜘蛛人裝在上下課期間協助交通指揮、參與校園活動等，藉此拉進親師生距離。

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黃景良目前的紀錄達到國內外91場馬拉松，以及121場長跑、自行車與游泳的鐵人3項賽，今年他將在高雄挑戰完成百場馬拉松。他說，參賽重點不在成績，而在完賽，重要的是參與。只有不輕言放棄，從失敗中堅持成功的人，才會是人生的「真鐵人」。

今年初黃景良集結12年來參賽相片印成月曆，他說，每張照片都是一個鐵人故事，紀錄這12年來跑步的記憶，尤其是跑到終點線時許多人熱情的歡呼、鼓勵都是難忘的回憶。（編輯：陳清芳）1120228