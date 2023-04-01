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彭博：美淡化蔡總統過境 中國想塑造和平形象不致反應過度
首頁 / 地方

彰市大埔截水溝堤岸道路拓寬 延長街至大埔路封2年

2023/4/1 17:18
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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化縣政府今天指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，4月6日起開始施工，其中延長街至大埔路路段將先封閉2年，請民眾諒解。

彰縣府發布新聞指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，工程起點為台19線彰水橋，往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬工程，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬9公尺。

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縣府表示，工程預計分為6個工區施作，第1工區為台19線彰水橋至崙美橋路段、第2工區為崙美橋至省道台1線路段、第3工區為省道台1線至延和二橋、第4工區為延和二橋至縣道137線，第5工區為縣道137線至建國科技大學路段，第6工區為建國科技大學至中興路與介壽北路口路段。

縣府指出，拓寬工程總工期為1825日曆天，目前先進行第5工區工程，4月6日起至114年5月31日止，全線全日封閉介壽北路108巷1、2弄的延長街添秀橋至大埔路270巷路段，請用路人配合交通管制，改走替代道路，可沿中興路、介壽北路、介壽南路、埔陽街到大埔路，如造成民眾不便，敬請見諒。（編輯：謝雅竹）1120401

#大埔截水溝
#介壽北路
#彰化市
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