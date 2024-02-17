北投焚化廠熱能再利用 年節電逾百萬度減碳594噸

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市環保局表示，北投焚化廠率全國焚化廠之先，導入「智慧化調節熱泵系統」回收廢熱，用於提高泳池、淋浴間加熱效能等，每年節電120萬度、減碳594公噸。

環保局今天發布新聞稿指出，邁向2050淨零排放目標，同時提升回饋設施服務品質，北投焚化廠率全國焚化廠之先，回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」，透過智慧化程式控制邏輯，依據環境、天候、使用人數多寡不同，計算出最有效率的熱能回收模式。

環保局表示，依智慧演算結果分別把泳池逸散的廢熱、地下停車場環境的廢熱及回饋設施內所產生的廢熱回收用於提高泳池、SPA池及淋浴間加熱效能；產生的冷能則應用在主題館室內空調降溫、泳池空間除濕等。

環保局指出，北投焚化廠自啟用以來一直使用電熱器提供標準溫水泳池、SPA池及淋浴間的加熱服務；去年底全面導入智慧化調節熱泵系統，提高用水加熱效能，同時保留電熱系統作為備援。

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根據北投焚化廠統計，回饋設施在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前平均每年用電達432萬度，導入智慧化調節熱泵系統後，去年用電降至312萬度，節省120萬度電，若以每度電新台幣3元計算，每年可節省360萬元，大幅減少營運成本；若以1度電約等於排碳0.495公斤二氧化碳當量（CO2e）計算，等同減少碳排放594公噸。

環保局表示，北投焚化廠回饋設施成功導入智慧化調節熱泵系統的範例，不僅提供社區居民更優質休閒環境，也符合永續環保與淨零綠生活理念，同時可作為國內其他焚化廠邁向淨零目標的參考方案。（編輯：戴光育）1130217