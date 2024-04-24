三河分署推動巴氏銀鮈保育 成功復育逾800隻

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（中央社記者蘇木春台中24日電）水利署第三河川分署針對瀕臨絕種的「巴氏銀鮈」展開保育行動，除持續維護位於台中烏溪橋下游的棲地外，並進行營救與回放作業，目前已成功復育800隻，待豐水期回放棲地水域。

第三河川分署今天發布新聞稿表示，近年受氣候變遷影響，造成水域關注物種棲地受到干擾、破壞甚至是喪失。其中，巴氏銀鮈屬瀕臨絕種野生動物，據台中市野生動物保育學會調查，巴氏銀鮈目前穩定分布在烏溪橋下游至與貓羅溪匯流處河段。

第三河川分署為加強巴氏銀鮈保育，避免河川治理工程影響棲地，與農業部林業及自然保育署等相關單位合作，除持續維護既有棲地，同時並擴展巴氏銀鮈潛在棲地與進行域外保育行動。

第三河川分署於民國111年間以工程手段復原烏溪溪尾大橋右岸巴氏銀鮈的原有棲地1.1公里，並進行巴氏銀鮈回放。另外，經委外計畫探討評估規劃，初步盤點出巴氏銀鮈2處可能潛在棲地、3處域內庇護池，並在112年完成2處域外庇護池，經保育主管機關同意，作為乾涸河段魚隻營救暫時性庇護場域。

此外，第三河川分署與台中市野生動物保育學會針對「烏溪瀕危淡水魚類保育」簽訂合作意向書，在復原棲地與庇護池的管理、乾涸河段營救、回放作業、生態監測等工作進行合作。

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第三河川分署指出，烏溪溪尾大橋右岸復原棲地當初回放巴氏銀鮈20隻，111年8月至113年4月間，陸續都有紀錄到巴氏銀鮈，監測到最大數量為42隻。

自烏溪乾涸河段搶救的巴氏銀鮈在112及113年分別為75隻及45隻，其中有45隻暫時放入位於三河分署的庇護池，魚隻放入後有自然繁殖。經統計巴氏銀鮈第三河川分署庇護池內，目前保守初估約有800隻，將在豐水期來臨後回放烏溪水域內。（編輯：龍柏安）1130424