原子少年新團FEniX預告拍MV 自律應對各種挑戰

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人氣男團選秀節目「原子少年」中「火星」成員曹家齊（左起）、陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋以團名FEniX正式出道，13日也宣告會自律應對未來各種挑戰。（品牌提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）選秀「原子少年」火星成員曹家齊、陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋以團名FEniX出道，之後也將拍攝新歌MV。陳峻廷表示，能出道像是被蓋了認可章，團員也說會自律應對各種挑戰。

FEniX日前在演唱會上宣布出道，也已經在活動演唱新歌，今天出席代言活動，預告將會拍攝新歌MV。陳峻廷表示，能夠出道就像這段時間的努力被蓋上了認可章；其他人則說會準備好體力，應對未來隨時可能來的挑戰。

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原本同是火星成員的李哲言宣布加入另一個團體Ozone出道，但在前段時間的高雄演唱會上激動落淚。陳峻廷當天也在演唱會上落淚，他今天分享，當時因為李哲言的擁抱，才讓情緒更激動；夏浦洋則說「一日火星人，終身火星魂」，只要有更好的發展，大家都會彼此祝福。

節目中冠軍隊伍「天王星」成員小孩（何世華）因感情糾紛決定退團，MAX認為，事情已經進入法律程序，只希望能圓滿落幕；5人也表示，公司雖沒有「禁愛令」，但都會知道底線，也會自律，「就是專注在該做的事情上」。（編輯：陳仁華）1111013