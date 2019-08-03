RCEP部長會 中國：2/3雙邊准入談判結束

（中央社台北3日電）「區域全面經濟夥伴關係協定」部長級會議2至3日在北京舉行，中國商務部今天稱，超過2/3雙邊市場准入談判已結束，金融、電信與專業等服務3項文本協定有8成達一致，餘下規則談判近尾聲。

中國商務部新聞辦公室今天下午在官網發布通報稱，此次會議是在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判的關鍵階段，所舉辦的一次重要部長級會議，也是首次在中國舉辦的RCEP部長級會議。本次會議推動談判取得了重要進展。

通報指出，在市場准入方面，超過2/3的雙邊市場准入談判已經結束，剩餘談判內容也在積極推進。在規則談判方面，新完成金融服務、電信服務、專業服務3項內容，各方已就80%以上的協定文本達成一致，餘下規則談判也接近尾聲。

通報稱，與會各國部長表示，RCEP對於促進亞太地區貿易發展，維護開放、包容和基於規則的貿易體制，創造有利於貿易投資發展的區域政策環境至關重要；各方要保持積極談判勢頭，務實縮小和解決剩餘分歧，實現2018年RCEP領導人會議確定的2019年年內結束談判的目標。

中國商務部長鍾山在會議發言時，除充分肯定鄭州第27輪談判，以及本次部長級會議取得的豐碩成果；他還強調，要早日達成RCEP協定，有利於維護經濟全球化和自由貿易，實現各國互利共贏，並呼籲各方全力衝刺，實現2019年內結束談判的目標。

通報稱，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席開幕式並作專題演講。鍾山與來自東協十國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度等16個國家的貿易部長和東協秘書長共同出席會議。

中方出席會議人員，包括商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，財政部副部長鄒加怡及發展改革委、工業和信息化部、財政部、農業農村部、海關總署等部會代表。

通報指出，RCEP談判於2012年由東協發起，涵蓋47.4%的全球人口，32.2%的全球GDP，29.1%的全球貿易以及32.5%的全球投資，是當前亞洲地區規模最大的自由貿易協定談判，也是中國參與的成員最多、規模最大、影響最廣的自貿區談判。（編輯：林克倫）1080803