美對越南轉銷鋼材課重稅 越業者改用國內原材

（中央社河內17日專電）越南鋼鐵協會表示，美國針對台韓鋼材原料在越南加工後銷往美國的行為展開調查後，越南業者除了主動促進轉向其他市場出口外，也改用國內或其他國家鋼材原料，以盡量減少損失。

美國商務部今天發布新聞指出，應美國國內廠商要求，在台灣與南韓生產的部分耐蝕鋼與冷軋鋼品涉嫌在越南小幅加工後輸往美國，針對這些鋼材是否涉及規避關稅進行調查。

最終裁定結果今天公布，認定這些鋼材涉嫌規避美國反傾銷與反補貼關稅。根據裁定，商務部指示美國海關對使用台灣或南韓鋼材製成的相關越南產品，收取現金保證金，最高稅率達456.20%。實施日期將追溯自調查展開首日2018年8月2日。

「青年報」新聞網站今天報導，越南鋼鐵協會（VSA）表示，正在密切關注這個消息，也表示將促進轉向其他市場出口，並改用國內或其他國家鋼材原料，以盡量減少損失。

越南鋼鐵協會提供的數據顯示，今年前10個月越南對美國鋼鐵出口量達35萬4000噸，出口金額為2.86億美元，與去年同期相較，呈現小幅下降趨勢。

越南鋼鐵協會表示，台塑越南河靜鋼廠自2017年6月投入運作後，已滿足了國內對熱軋鋼板捲需求的30%，預計今年國內需求滿足率增至40%，明年溶桔和發鋼廠（Hoa Phat Dung Quat）一旦運營，將能滿足國內需求的70%至80%。

報導指出，除了國產熱軋鋼板捲的來源外，越南目前也從日本、奧地利和比利時等國進口鋼材原料，未來熱軋鋼材來自哪個國家的產地證明事宜，對境內鋼鐵企業來說將非常重要。（編輯：林憬屏）1081217