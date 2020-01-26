法國武漢肺炎患者入境無症狀 機場監測恐不足

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國出現3起新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中兩人登機、入境時並無症狀，另一人是經由荷蘭入境；這些情況意味在機場把關、監測來自中國的旅客，仍可能有防疫漏網之魚。

中國湖北省武漢市爆發的「新型冠狀病毒」肺炎擴散，法國24日晚間宣布出現3起確診病例，是歐洲首度確認出現這種新型肺炎病例。

路透社報導，3名在法國確診的患者中，有2人在巴黎住院治療，是一對中國夫妻，他們於1月18日入境，當天並無症狀，後來才分別於19日、23日出現症狀。

巴黎畢夏（Bichat）醫院傳染病部門主任亞茲丹潘納（Yazdan Yazdanpanah）受訪時說：「他們登機時沒有症狀。」

另一名患者在西南部大城波爾多；當地的「SOS醫師」（SOS Medecins）醫療服務機構表示，患者是在法國釀酒業工作的48歲中國男子，他從武漢搭機先到荷蘭，再入境法國。衛生部長布辛（Agnes Buzyn）說，他於22日入境，23日就醫，24日確認感染新型冠狀病毒。

報導指出，在這些病例中，症狀延後出現，以及從第3國入境，凸顯了在機場監測來自中國的旅客，效果有限。

好幾個國家的機場採用掃描儀測量來自中國的旅客體溫，但法國目前並未跟進。搭機從中國出發的旅客接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說，他們入境法國沒有受到任何管制。

路透社還提到，巴黎出現搶購口罩的現象，數家藥局都已售完。一名藥劑師說：「從今早開始就這樣了，有些人情緒很激動。」

BFM電視台報導，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天在記者會中表示，3名患者狀況良好。

他宣布，當局已要求所有聯通法國的航空公司發給乘客相關資訊，並自明天起派遣醫護專業團隊駐在巴黎戴高樂機場（CDG），他們將回答問題、照顧擔心的旅客，尤其會針對出現症狀的旅客提供醫療服務。

沙羅孟說，這個特別小組包括數十人，有醫師、護理人員等，足以應對眾多旅客，畢竟每天都有許多來自中國各城市的航班抵達巴黎。

此外，法國當局已建置專門提供新型冠狀病毒相關資訊的官方網站供民眾參閱。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1090126