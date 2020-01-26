更多編輯台推薦新聞：
台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲
娛樂

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國武漢肺炎患者入境無症狀 機場監測恐不足

最新更新：2020/01/26 08:55

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國出現3起新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中兩人登機、入境時並無症狀，另一人是經由荷蘭入境；這些情況意味在機場把關、監測來自中國的旅客，仍可能有防疫漏網之魚。

中國湖北省武漢市爆發的「新型冠狀病毒」肺炎擴散，法國24日晚間宣布出現3起確診病例，是歐洲首度確認出現這種新型肺炎病例。

路透社報導，3名在法國確診的患者中，有2人在巴黎住院治療，是一對中國夫妻，他們於1月18日入境，當天並無症狀，後來才分別於19日、23日出現症狀。

巴黎畢夏（Bichat）醫院傳染病部門主任亞茲丹潘納（Yazdan Yazdanpanah）受訪時說：「他們登機時沒有症狀。」

另一名患者在西南部大城波爾多；當地的「SOS醫師」（SOS Medecins）醫療服務機構表示，患者是在法國釀酒業工作的48歲中國男子，他從武漢搭機先到荷蘭，再入境法國。衛生部長布辛（Agnes Buzyn）說，他於22日入境，23日就醫，24日確認感染新型冠狀病毒。

報導指出，在這些病例中，症狀延後出現，以及從第3國入境，凸顯了在機場監測來自中國的旅客，效果有限。

好幾個國家的機場採用掃描儀測量來自中國的旅客體溫，但法國目前並未跟進。搭機從中國出發的旅客接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說，他們入境法國沒有受到任何管制。

路透社還提到，巴黎出現搶購口罩的現象，數家藥局都已售完。一名藥劑師說：「從今早開始就這樣了，有些人情緒很激動。」

BFM電視台報導，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天在記者會中表示，3名患者狀況良好。

他宣布，當局已要求所有聯通法國的航空公司發給乘客相關資訊，並自明天起派遣醫護專業團隊駐在巴黎戴高樂機場（CDG），他們將回答問題、照顧擔心的旅客，尤其會針對出現症狀的旅客提供醫療服務。

沙羅孟說，這個特別小組包括數十人，有醫師、護理人員等，足以應對眾多旅客，畢竟每天都有許多來自中國各城市的航班抵達巴黎。

此外，法國當局已建置專門提供新型冠狀病毒相關資訊的官方網站供民眾參閱。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1090126

延伸閱讀
美國包機飛武漢撤僑 法國與俄國計畫類似行動肺炎爆發台灣可協助 法議員籲外交部挺台

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報