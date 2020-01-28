武漢肺炎警訊 美媒：一帶一路恐助疫情擴散

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）華盛頓郵報集團旗下媒體「外交政策」（Foreign Policy）一篇專文分析，中國國家主席習近平力推的「一帶一路」，有可能把區域性的武漢肺炎變成全球性威脅。

「一帶一路」規模達數兆美元，用意是在全球拓展中國的貿易和基礎建設。

即使2019新型冠狀病毒引起的武漢肺炎與2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）有些相似，且在中國幾乎全境及十多國擴散，世界衛生組織（WHO）上週仍決定暫不宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

然而，文章表示，在世衛組織1月23日召開的記者會上，流行病學專家萊恩（Mike Ryan）重申，武漢肺炎已達到所有宣告「國際關注公共衛生緊急事件」的條件。世衛組織去年宣告剛果民主共和國的伊波拉病毒（Ebola）疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，而武漢肺炎的傳染及跨境擴散問題更加嚴重。

截至27日24時為止，中國確診新型冠狀病毒肺炎超過4500例，累計死亡106例，還有少數病例分散在其他十多個國家。

文章提到，中國與其他國家密切往來，程度比2003年SARS爆發時有增無減。自2013年起，中國以「一帶一路」為外交及貿易政策主軸，涵蓋陸地及海洋基礎建設的大型對外貸款計畫，範圍遠至德國北部，橫越俄羅斯南部和中亞國家，南到非洲東岸，「一帶一路」無疑是史上最大基礎建設及投資計畫，約70國參與，觸及人口可能多達全球總人口的2/3。

從新型冠狀病毒擴散的可能性來看，很關鍵的一點是中國在撒哈拉沙漠以南的非洲國家擴張的利益和基礎建設，尤其是在厄利垂亞、衣索比亞、吉布地、肯亞、尚比亞、坦尚尼亞、辛巴威及安哥拉。

在這些國家，醫療衛生系統和能力遠遠不足以應對類似SARS的傳染病，且眾多人口因營養不良及肺結核、瘧疾、愛滋病及各種寄生蟲疾病等慢性感染，本就特別容易對傳染病產生嚴重反應。

中國整體經濟成長在2019年放緩，程度為近年之最，但武漢作為中國交通運輸及貿易樞紐，地區生產總值卻增加7.8%。每個上班日都有近100萬人搭乘火車進出武漢，全美最大500家企業中，超過半數在武漢成立工廠或據點，科技業巨擘微軟（Microsoft）之類的公司當地設有供應商，主要汽車製造商也在此設廠；去年有2700萬名旅客取道武漢國際機場，其中很多是商務客。

英國經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）上週預測，武漢及周圍城市疫情延續，可能導致中國今年的經濟成長率減少1%。商品投資人擔心，若中國境內及跨國旅行禁令增加，石油消耗量可能大幅降低，原油價格可能每桶下跌3美元。

文章最後指出，利用中國援助而新建的交通路線遍及西伯利亞、喜馬拉雅山脈及非洲，看待這些新路線時，很難不想到疫病可能也透過這些路徑傳播到世界每一個角落。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090128