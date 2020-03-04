美國健保體系死角 遊民無水可用防疫堪憂

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）舊金山灣區面對武漢肺炎疫情有一個特殊的難題和隱憂，那是沒有被納入美國健康保險體系的遊民族群，且他們的生活經常無水可用，專家憂心要做到預防性的防疫很挑戰。

很難想像在舊金山灣區有數千人沒有水可以用，他們是住在人行道、帳篷或庇護所的遊民，「避免接觸、生病時自我隔離、常洗手」這些預防性措施，對於遊民族群有其困難度。

在舊金山市區的田德隆（Tenderloin）有超過4000名遊民被納入政府的社會服務體系，加州大學舊金山醫學中心醫師庫舍爾（Margot Kushel）呼籲市政府，「至少在他們喝湯的廚房前面，要給他們洗手台和肥皂」。

在北加州因為失業、負擔不起住房，而住到帳棚、RV露營車的遊民成為近年嚴重的社會問題，他們居住空間狹小、衛生條件不足，取水多半利用公園的衛生設備。專家擔心，一旦遊民社區的環節沒有處理好，可能成為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延的溫床。

尤其北加州於上月26日確診美國第一例的社區傳染病例之後，對於找不到感染源可能引發疫情擴大的警戒升高。美國的醫界說，遊民如果感染武漢肺炎一定不是透過旅遊史。

「很多遊民有肺部和心臟的疾病，有些人有癌症。」庫舍爾告訴舊金山的ABC7電視台，「遊民的死亡率比一般人高，能不能抵擋得過武漢肺炎令醫療單位擔心，而且如果遊民生病了，會有醫院願意收他們嗎？」

美國的遊民結構中，有許多年紀大、本來就有宿疾，伴隨著在街上久住的嗑藥、酗酒和心理疾病，衝擊著各級政府單位，更是美國昂貴醫療體系照不到的死角。

根據美國住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development）統計，2019年全美遊民人口約56萬人，加州約15萬人。

「我們很擔心」，庫舍爾表示，初步只能先廣設乾洗手消毒站，對遊民族群加強宣導，「坦白說，我認為這情形會非常挑戰」。（編輯：馮昭）1090304