武漢肺炎篩檢 各國政策比一比

金融時報報導，在武漢肺炎疫情最嚴重的國家當中，韓國目前的篩檢率最高。圖為13日世宗市政府大樓一名訪客正進行2019新型冠狀病毒檢測。（韓聯社提供）

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）「金融時報」報導，在武漢肺炎疫情最嚴重的國家當中，韓國目前的篩檢率最高，美國則是敬陪末座，但普篩的準確度與必要性，成為專家辯論議題。

報導指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴重的亞洲國家對於檢測各有不同政策，引發何種政策最成功的爭辯。

根據官方數據，中國的確診病例數正在趨緩，而在首爾爆出單日最高確診數242例之前，同樣的趨緩趨勢也出現在韓國。然而，正當部分專家認為這些檢驗成果是防疫成功的曙光時，也有專家質疑檢驗的準確度。

韓國從第四大城市，同時也是疫情爆發點的大邱開始實施全面篩檢，針對每個可能暴露在病毒底下的民眾實施檢驗，無論有無症狀。結果一共篩檢了21萬人，最高每天檢驗一萬例，目前韓國的死亡例仍低於1％。

哈佛醫學院講師朴基（Kee Park，音譯）表示，控制傳染病的最好資訊就是這些篩檢結果，直接指明誰是陰性，誰是陽性。

首爾醫療中心醫師洪基浩（Hong Ki-ho，音譯）則表示，他認為韓國的檢驗正確率高達「99％」。他表示韓國依照世界衛生組織（WHO）的規定使用檢驗設備，「不遵循中國的檢驗方法」。

然而。高麗大學預防醫學教授崔在旭（Choi Jae-wook，音譯）卻表示，他依舊感到憂心。

他指出：「許多在疫情爆發初期使用的設備和中國的一樣，準確率受到質疑。我們不太敢說這些，因為這會讓大眾更加憂心。」

至於在有超過8萬人確診，死亡超過3000人的中國，官方每天公布的確診人數正逐日減少。到了昨天，官方表示數字創下1月以來的新低。北京表示，這顯示封城行動奏效。

然而，流行病學家表示，缺乏篩檢機制會讓確診人數大大被低估。中國把輕症病患排除在檢驗範圍外的作法，代表目前3.91％的死亡率實際上可能更高。

中國官方每天公布的武漢肺炎確診人數正逐日減少，北京表示，這顯示封城行動奏效，但流行病學家表示，缺乏篩檢機制會讓確診人數大大被低估。圖為中國2019新型冠狀病毒核酸檢驗作業。（中新社提供）

而這個問題在一切起因的武漢更加嚴重。武漢協和醫院護理人員王晶（音譯）表示，她的醫院必須「省著用」檢驗工具。在疫情爆發初期，「如果病患沒有嚴重症狀，就不應該浪費工具」。隨著工具增補，王晶開始檢測累積的疑似病例，不過還是被要求慎重使用。

此外，工具的不精準弱化了中國的篩檢成果。專家表示，大約僅有3成至5成的病患能被正確篩檢出來。

相較下，日本政府的檢驗標準則令民眾詬病。在疫情初期，日本僅檢測與武漢有關聯的民眾，錯失察覺爆發國內感染的早期徵兆。

根據日本厚生勞動省數據，日本檢測人數少於萬人，而當中有513人確診，部分病患在接受檢測的1週甚至10天之前，早已經因為出現症狀而就醫。

日本政府的做法，遭指責是為了保住今年夏天即將舉辦的東京奧運，刻意壓低確診人數。

不過，厚生勞動省官員佐原康之表示，實際原因沒那麼複雜，日本缺乏可以篩檢出武漢肺炎病毒、產生聚合酶連鎖反應的設備。他表示：「起初我們只能在國立感染症研究所進行檢測，現在擴大到大學、檢疫站與私人公司等。」

日本的重點放在篩檢的質而非量，集中管制受檢者。這解釋了為何韓國可以大量篩檢，但日本辦不到。

佐原康之表示：「我們做的檢測和韓國的不見得一樣，這種檢測在速度與精準度方面有很大差異。日本重視的是精確度。」

至於在歐洲疫情最嚴重、確診超過萬人的義大利，則採用與韓國類似做法，檢測所有可能與病毒有過接觸的民眾。

米蘭大學病毒學家普瑞奧斯科（Fabrizio Pregliasco）表示：「尤其是在傳染的初期，廣泛檢測的策略絕對是正確且合理的。當問題緩和後，當局可以再去評估狀況。」

她表示，對於盡可能徹底追蹤疑似病例，以及病毒的傳播方法，普篩是很有用的手段。（編輯：陳永昌）1090313