美國北約將與俄羅斯會談 三方立場強硬氣氛悲觀

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）俄羅斯向烏克蘭邊境增兵造成情勢緊張，美國與北大西洋公約組織（NATO）將先後與俄羅斯展開會談。不過由於相關各方皆持強硬立場，為會談增添悲觀氣氛。

俄國在烏克蘭邊界集結數以萬計的兵力，美俄官員預計在1月10日在瑞士日內瓦會面尋求解決之道；此外，莫斯科當局和北約代表也將在1月12日開會。

有鑑俄烏緊張局勢升溫及北約東擴，俄國聲稱烏克蘭是其勢力範圍的一部分，並要求北約保證不會讓烏克蘭加入。

不過，各方在會談前姿態強硬，俄羅斯說對過去幾天華府與布魯塞爾當局釋出的訊號感到失望。

俄方宣稱美國堅持要俄國單方面妥協。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說：「不會同意讓步，這種情況被完全排除。」

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日接受德國媒體訪問也說，只有在歐盟高度參與下，相關局勢的談判才有意義，因為談判牽涉整個歐洲大陸的未來。

波瑞爾說，「歐洲安全攸關我方，這不僅是美俄兩國間的問題或如莫斯科所想單單北約和俄羅斯間的事」。

在各方相互放話下，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月7日表示，將盡一切努力確保避免動武，但同時北約需要為對話失敗做好準備。（編輯：周永捷）1110109