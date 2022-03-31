俄淡化和談進展 作戰重點轉為猛攻烏東

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）俄羅斯在淡化俄烏和平談判進展後，今天持續打擊烏克蘭首都基輔周邊目標，並加緊對烏東的地面與空中攻擊。五角大廈研判，基輔周邊俄軍後撤整編，會繼續投入作戰。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）昨天會後釋出烏克蘭在談判裡的提議頗具建設性、不排除俄烏兩國總統會談以敲定協議等樂觀信號還不到24小時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）就出面潑冷水，稱昨天在土耳其的俄烏談判「不代表衝突出現轉圜」。

● 西方認俄調整基輔部署只是緩兵之計

「華爾街日報」指出，西方官員認為克宮宣布的軍事戰略調整，擺明是為鞏固在烏克蘭境內已取得的戰果及擴大烏東攻勢，作為和談籌碼。五角大廈評估，基輔周邊大多數俄軍並未部署到其他地方。

西方專家指出，俄國撤除部分基輔周邊部隊可能只是緩兵之計；英國國防部今天表示，俄軍部隊在遭受重大戰損後，可能須轉回國內或白俄羅斯重整旗鼓。

另外，俄羅斯總統蒲亭29日深夜與法國總統馬克宏通話，但依然不見馬立波（Mariupol）人道危機有解。塔斯社（TASS）引述克里姆林宮指出，蒲亭告訴馬克宏只有烏軍投降，情況才有可能改善。

「紐約時報」指出，俄國上週首度釋出不再把奪取基輔與烏國北部、西部重要城市列為作戰重點的信號，而是全力拿下烏東整個頓巴斯（Donbas）地區。

俄國國防部今天表示，基輔周邊的俄軍在重新整編，在基輔附近集結部隊非為攻城，但要削弱及限縮基輔的烏軍使其無法增援他處，還說這次對烏克蘭的特殊軍事行動最終階段是「解放頓巴斯地區」。

● 五角大廈：2成基輔俄軍在整遍美國國防部今天表示，基輔周邊的俄軍約20%已換防，但俄羅斯是要為這些部隊補給或整編，再投入對烏克蘭作戰，而非讓部隊返回俄國。

路透社報導，俄軍今天持續轟炸烏克蘭首都基輔郊區和北部被圍城市切爾尼戈夫（Chernihiv）。昨天俄方才說將縮減在這兩城的軍事行動規模，但西方認為這是俄軍遭受重創後重新集結的策略。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，部分俄軍可能已進入白俄羅斯，而不是回到原駐地。他在記者說：「他們正離開基輔往北移動，離開城市。」還說離開當地的部隊包括切爾尼戈夫周圍及在蘇米（Sumy）附近作戰的部隊，但基輔仍持續受到陸、空攻擊。

一位不具名美國官員說，一些俄軍也從車諾比（Chernobyl）附近撤離，但暫時不清楚這些部隊是否只是離開電廠周圍禁區還是整個從當地撤離。

● 俄瓦格那傭兵進烏東 開戰至今難民已達400萬

柯比另指出，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）已向烏克蘭的頓巴斯（Donbas）地區部署約 1000名人員。莫斯科已宣布頓巴斯是這次作戰優先目標。

聯合國估計，逃離烏克蘭的難民人數超過400萬，已近烏國總人口1/10，迄今也沒有跡象顯示，俄羅斯會完全兌現29日在會談中提及從切爾尼戈夫市和基輔撤出的承諾。

法新社表示，他們的記者仍聽到從基輔西北部戰略重鎮伊爾平（Irpin）方向傳來頻繁的爆炸聲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他們不會輕信任何人，矢言烏克蘭人將繼續「為我們每一寸領土而戰」。（譯者：陳亦偉、陳怡君）1110331