更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

華府爆槍擊釀1少年死 3成人受傷包括警察

2022/6/20 12:56（6/20 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國華府19日發生槍擊案，一名15歲少年喪生。（中央社製圖）
美國華府19日發生槍擊案，一名15歲少年喪生。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國華府今天發生槍擊案，造成一名15歲少年喪生，另有3名成人受傷，包括一名警察。

福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，華盛頓特區大都會警察局表示，在名為Moechella的音樂節相關活動中有4人中彈，包括一名警察，這名警察在人潮擁擠的區域並未開槍還擊。

大都會警察局局長康提（Robert J. Contee III）後來說，受害人還包括一名當場死亡的15歲少年和另外2名受傷的成人。2名成人已送醫；受傷的警察下肢中彈，沒有生命危險。

康提表示，這起槍擊發生在晚間大約6時，地點在與Moechella相關「未經許可的活動上」。

康提說，警方會確保向犯案者究責。華府市長鮑賽（Muriel Bowser）也要求將持槍歹徒繩之以法。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，目前沒有嫌疑人在押。

槍擊現場影片顯示，警方協助多名躺在街上的民眾。

康提也表示，警方稍早查獲數把非法槍枝，至少一把槍枝有擴充彈匣。他說，警方尚未找到造成這名警察受傷的槍枝。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110620

延伸閱讀
專題／濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難美國阿拉巴馬州教堂槍擊3死 罹難者與犯嫌皆白人長者影片／馬修麥康納白宮演說談校園槍擊案 數度哽咽拍桌德州小學生慘死槍下 NBA勇士教頭拍桌怒喊受夠了水牛城槍擊案教訓 紐約州將購槍年齡提高至21歲美國兒童青少年頭號死因 槍枝已超越車禍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族