華府爆槍擊釀1少年死 3成人受傷包括警察

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國華府今天發生槍擊案，造成一名15歲少年喪生，另有3名成人受傷，包括一名警察。

福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，華盛頓特區大都會警察局表示，在名為Moechella的音樂節相關活動中有4人中彈，包括一名警察，這名警察在人潮擁擠的區域並未開槍還擊。

大都會警察局局長康提（Robert J. Contee III）後來說，受害人還包括一名當場死亡的15歲少年和另外2名受傷的成人。2名成人已送醫；受傷的警察下肢中彈，沒有生命危險。

康提表示，這起槍擊發生在晚間大約6時，地點在與Moechella相關「未經許可的活動上」。

康提說，警方會確保向犯案者究責。華府市長鮑賽（Muriel Bowser）也要求將持槍歹徒繩之以法。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，目前沒有嫌疑人在押。

槍擊現場影片顯示，警方協助多名躺在街上的民眾。

康提也表示，警方稍早查獲數把非法槍枝，至少一把槍枝有擴充彈匣。他說，警方尚未找到造成這名警察受傷的槍枝。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110620