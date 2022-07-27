能源安全過冬計畫過關 歐盟避免南北分裂危機

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（中央社記者田習如台北27日電）在俄國減供天然氣的威脅下，歐盟能源部長特別會議26日通過安全過冬計畫，同意未來8個月降低15%天然氣消費量，原本反對的南歐成員國得以豁免，使歐盟成功避開南北分裂的團結危機。

不過能源市場似乎不看好此計畫成效，天然氣價格應聲上漲。

歐盟因應俄烏戰爭下的能源危機不只是政治題，也是一道數學題。歐洲智庫Bruegel指出，2021年俄國供應全歐盟40%的天然氣，到今年6月占比已降至20%，而大部分缺口是由美國等地進口液化天然氣（LNG）填補，但LNG設施容量幾乎到頂，若俄國供應占比再下降，減低需求成了唯一辦法。

換句話說，當加法用盡，就只能改用減法。歐盟執委會因此提出自8月至明年3月底成員國全面減少15%天然氣需求方案，以因應冬天用量高峰期的暖氣不足危機，但立刻引來西班牙、希臘、愛爾蘭等較少依賴俄羅斯能源的國家抗議「不公平」。方案決戰的能源部長臨時會前夕，許多評論呼籲歐盟要團結對俄、避免「南北分裂」。

高度依賴俄國天然氣的德國，在這場協商中處境最尷尬。衛報（Guardian）引述西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）說，西班牙已經「做好家庭作業」，意思是早就為增加LNG供應而投資基礎建設，暗指德國數十年來只顧著享受便宜的俄國天然氣。

這類批評被歐洲媒體諷為德國的「現世報」，因為大約10年前正是西班牙、希臘、愛爾蘭這3國陷入債務危機，而當時德國曾大聲批評它們舉債不知節制。

出席26日能源部長會議的德國副總理哈柏克（Robert Habeck）承認，過去德國依賴俄國能源是犯了戰略上的失誤，「但（現在這狀況）不只是德國的問題」。

法國能源轉型部長帕妮兒-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）幫忙緩頰，強調要從全歐經濟來看。衛報引述她的比喻：「我們的產業鏈完全互相依賴，如果德國的化工業咳嗽起來，整個歐洲產業就會停頓。」法國能源大量依靠核能，俄國天然氣危機對它影響不大。

歐盟這套安全過冬計畫分成數個階段，一開始由各國自動配合減低用量，9月底各國向執委會提交減需細部計畫；若供需失衡風險升高，執委會可提出「歐盟警戒」（Union Alert），在部長理事會同意下對成員國下達強制減量目標。

為了安撫反對國家，能源部長會議最後協商出的方案增加豁免條款，讓南歐等能源來源較獨立、不像歐陸管線相連的國家，以及電力網絡與俄國連結的波羅的海國家，可以申請降低天然氣減需的額度。

不過，布魯塞爾時報（Brussels Times）報導，比利時外交官員透露比利時也想要申請豁免，因為有能力出口LNG的比利時儲量已滿，減需沒什麼幫助，還說法國、義大利也可能會提豁免。

如此一來，表面上「共體時艱」而達成縮減用量共識，實際上的減量效果卻可能因群起尋求豁免而打折扣。

美國政治新聞網站Politico認為周二的歐洲能源市場表現，顯示對部長會議前已傳出的妥協方案「不埋單」，每兆瓦/時天然氣價格從突破200歐元價位後續升，到傍晚8月和11月的期貨價都漲到一年前的10倍以上。

不論減需效果如何，當冬天來時，正如主持協商的捷克工業暨貿易部長西凱拉（Jozef Síkela）所說：「我們必須也將會有難同當。」（編輯：韋樞）1110727