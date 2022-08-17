薩爾瓦多掃蕩幫派 3月以來已逮約5萬人

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（中央社聖薩爾瓦多16日綜合外電報導）薩爾瓦多警察部門的負責人今天表示，自總統布格磊3月向對該國造成恐慌的犯罪集團「宣戰」以來，他們已經逮捕約5萬名疑為幫派成員者。

薩爾瓦多國家民事警察（National Civil Police）負責人阿里亞薩（Mauricio Arriaza）說：「我們可以告知薩爾瓦多民眾，在緊急狀態這段時間，已經有5萬人遭我們拘留。」

法新社報導，阿里亞薩和司法部長維亞托羅（Gustavo Villatoro）、國防部長梅禮諾（Rene Merino）今天前往國會，要求將緊急狀態延長。緊急狀態允許警察權力擴大，不須持有拘票就能逮捕幫派成員。

緊急狀態3月首次發佈，並逐月延長。

薩爾瓦多這個中美洲小國，也將幫派份子的刑期增為原來的5倍，最長可達45年。

為了收容部分被拘留者，布格磊（Nayib Bukele）下令在該國中部特柯魯卡市（Tecoluca）的農業區，建造可容納4萬名幫派成員的大型監獄，預計在年底前完工。

維亞托羅今天在他針對打擊幫派份子的報告中說：「緊急狀態帶來壓倒性的成果，我們給了那些恐怖組織強力的衝擊。」

被拘留的人中，以惡名昭彰的「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha），即俗稱的MS-13最多，比例約69%，次之的是18街幫（Barrio 18）的派系「南方幫」（Surenos），占17.7%。

在此同時，人權組織譴責薩爾瓦多任意逮捕許多與幫派無關的人，當中甚至包括未成年者。

在另外的行動中，薩爾瓦多軍警繳獲超過100萬美元，還有1283件武器，此外還沒入超過1500輛車，以及毒品和手機。

人口650萬的薩爾瓦多，數十年來遭MS-13和18街幫等有力幫派的暴力犯罪所苦，而這波拘留行動是當地前所未有的。

根據有關當局的資料，這些幫派約有7萬名成員，當中絕大多數正在牢裡。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110817