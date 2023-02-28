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TikTok直播甩妻巴掌 西班牙男子遭判家暴入獄

2023/2/28 11:16
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（中央社馬德里27日綜合外電報導）一名西班牙男子在TikTok上直播甩妻子巴掌，即使妻子拒絕向警方報案，這名家暴男今天仍被法院判處1年徒刑。

法新社報導，西班牙北部城市索里亞（Soria）當地法院今天裁定這名男子對妻子施暴，要求男子未來3年內都必須遠離受暴妻子300公尺以上、不得和妻子連絡，並禁止他在這段期間內取得武器。

這起判例源於今年1月28日凌晨，1名女性及3名男性在TikTok上舉辦的「對決」事件，由直播主進行即時比賽，並由觀眾決定誰勝出。

在西班牙瘋傳的影片中，這名家暴男狠甩了妻子一個巴掌，力道大到把妻子的頭打歪，她隨後開始放聲大哭。

法院裁定：「被告在數以千計人面前，當眾、公開地毆打他的妻子，目的是破壞她的身體自主權，並在公開場合羞辱她。」

法院還表示：「性別暴力犯罪無須受暴者自行報案，這些行為一旦罪證確鑿就該受到懲罰…現場直播掌摑就足以讓當局介入並保護受暴者，無論她是否自認是受暴者。」

這名受暴婦女拒絕對她的丈夫提告，也拒絕在開庭期間作證。

但法院表示，過去警方曾因「被告與妻子發生爭執」而獲報前往這對夫妻家中，這也證明其中確實存在「持續性的虐待」。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120228

#西班牙
#TikTok
#法新社
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