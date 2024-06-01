英國駐墨西哥大使疑槍指員工 傳已遭解職

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（中央社墨西哥市31日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，英國駐墨西哥大使班傑明（Jon Benjamin）因涉嫌在汽車內手持突擊步槍指著大使館工作人員而遭到免職。

法新社報導，英國政府聲稱事件發生後已採取「適當行動」，但未證實班傑明已經被解職。

根據「金融時報」（Financial Times）報導，事件發生時，班傑明正在墨西哥西北部地區出差，這個地區飽受販毒集團暴力困擾。

金融時報引述不願透露姓名知情人士的說法報導，「班傑明是1名職業外交官，這起事件在4月發生後不久，他就被解除大使職務」。

金融時報指出，外國官員在訪問墨西哥危險地區時，經常有保鏢隨行。

社群媒體平台X上1個匿名帳號本週發布的1段影片，似乎顯示班傑明開玩笑地將武器指向車輛後座的那一刻。

坐在後座、遭到班傑明槍指的乘客臉部被模糊化，金融時報指稱這名乘客為大使館在當地僱用的員工。

帳號@subdiplomatic說：「在墨西哥每天都有毒販殺人的情況下，他竟然敢開玩笑。」這個帳號還抱怨，英國駐墨西哥大使館員工據信遭到不當對待。

在墨西哥這個拉丁美洲國家，大片地區由極端暴力的販毒集團控制，每天約有80人被謀殺。

英國外交部網站說，班傑明在2021年至2024年間擔任英國駐墨西哥大使。

根據班傑明在職涯社群平台領英（LinkedIn）上的帳號顯示，他在墨西哥的職務於5月結束。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130601