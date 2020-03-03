男棄植物人妻罰18萬可免囚 檢批好買賣提上訴

（中央社記者蘇木春台中3日電）男子劉奎在陳姓妻子燒炭輕生成為植物人後，不願負擔照顧費用，卻四處出遊、聚餐遭陳女家屬提告，台中地院依遺棄罪判處6月徒刑，台中地檢認為刑期太輕，今天依法提起上訴。

台中地檢署檢察官認為，被告犯後態度堪稱惡劣，法官卻判處法定最低刑度6月，且可易科罰金，若以新台幣18萬元可豁免對被害人一生的照顧義務「真是一筆好買賣」，依法提起上訴。

台中地院判決書指出，56歲男子劉奎的妻子陳女，民國106年2月14日在台中市沙鹿區的娘家燒炭輕生，因一氧化碳中毒導致缺氧性腦病變，而成為植物人、生活無法自理。

劉奎在陳女輕生後，曾自北部住家前往台中探視，並與陳女的家人協調先請看護，並支付5萬元作為照顧費用。陳女在同年4月起因病情無法好轉，而入住護理之家接受長期照護，期間陳女家人多方聯繫劉奎醫療費用及照護方式討論，但劉奎均置之不理。

劉奎甚至向法院提出告訴請求與陳女離婚，陳女的家人得知因此向台中地檢署提起劉奎遺棄罪告訴。

台中地院審理時，劉奎否認有遺棄犯行，辯稱當時與陳女的家人協調破裂，指對方家人不願共同支付醫療費，他不知道對方將妻子安排到哪個地點照顧，現在沒有固定收入可將妻子接回照顧。

陳女的家人則出示單據指證，已為陳女支付至少118萬元的照顧費，劉奎只支付5萬元外，並無其他照顧。

法官查出，劉奎在106年4月至108年2月間，在臉書（Facebook）上張貼出遊、聚餐、唱歌、前往花蓮旅遊等照片及相關訊息，認為被告並非無扶養能力，依遺棄罪判處6月徒刑、可易科罰金，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1090303

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