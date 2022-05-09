聯結車載運鐵管滑脫貫穿車頭 衝破休旅車釀2輕傷

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一輛聯結車9日下午行經宜蘭縣頭城鎮濱海路2段停等紅燈時，車上載運的巨型長條鐵管突然滑脫，其中一根貫穿車頭後再衝破前方休旅車後擋風玻璃，造成休旅車內的父女受到輕傷送醫，確切肇事原因仍有待進一步調查後才能釐清。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月9日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）一輛聯結車今天下午行經宜蘭頭城濱海路2段要停等紅燈時，車上載運的巨型長條鐵管突然滑脫，其中一根貫穿車頭後再衝破前方休旅車後擋風玻璃，造成休旅車內2人輕傷送醫。

宜蘭縣消防局下午4時4分接獲通報，聯結車和休旅車發生車禍，疑似有人受困，立即派遣頭城分隊前往救援，消防到場後，發現聯結車車斗上載運的多根巨型長條鐵管滑脫，其中一根不僅衝破聯結車車艙，還撞破前方停等紅燈的白色休旅車後擋風玻璃。

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休旅車內有一對夫妻和3名孩子共一家5口，其中駕駛45歲趙姓男子頭部擦傷，另後座的10歲女兒頭部則有血腫，所幸2人意識清楚僅受到輕傷，送往杏和醫院治療。

聯結車駕駛52歲蕭姓男子向警方表示，事發當時正由北往南方向行駛，行經頭城鎮濱海路2段333號前剎車停等紅燈時，不知為何鐵管突然滑脫。警方隨後對2名駕駛實施酒測，2人都沒有酒精反應，確切肇事原因仍有待進一步調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1110509