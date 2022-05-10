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移工酒駕肇事拒檢攻擊 南投警用槍制止落網

2022/5/10 15:08（5/10 15:31 更新）
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逾期居留的裴姓男移工（左）酒後駕車肇事，酒測時還拒檢逃逸，員警鳴3槍示警，裴男作勢攻擊，員警朝他左大腿開一槍制止，後送往衛生福利部南投醫院救治。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月10日
逾期居留的裴姓男移工（左）酒後駕車肇事，酒測時還拒檢逃逸，員警鳴3槍示警，裴男作勢攻擊，員警朝他左大腿開一槍制止，後送往衛生福利部南投醫院救治。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月10日
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）逾期居留的裴姓男移工酒後駕車肇事，酒測時裴男拒檢逃逸，員警鳴3槍示警，裴男作勢攻擊，員警朝他左大腿開1槍制止，送醫無生命危險。南投警方指出，待出院後移請檢方偵辦。

南投縣警察局中興警分局今天透過新聞資料表示，裴男昨天駕車行經南投市東閔路發生A3交通事故（僅車輛或財物受損），永清派出所員警獲報前往處理，經以警用行動電腦查詢發現裴男逾期居留，裴男趁員警實施呼氣酒測時，拔腿逃往小巷。

警方指出，員警懷疑裴男有涉刑案可能，沿路追捕至南營路某巷弄，過程中員警大聲喝令「不要跑」，但裴男仍持續狂奔，員警對空鳴3槍示警，裴男停下轉身對峙，手持物品作勢攻擊，員警見情況緊急，朝裴男左大腿開1槍後制止危害。

警方隨後通報，中興消防分隊救護車將裴男送往衛生福利部南投醫院救治，裴男意識清楚無生命危險，經委請醫院抽血檢測，酒測值換算約0.9mg/L（毫克/公升）。

對於事情發生經過，裴男向警方供稱「不清楚」，全案待裴男出院後將依公共危險罪嫌等，移請檢方偵辦。

中興警分局表示，裴男今年遭台中市警察局第六分局查獲逾期居留，昨天駕車發生事故後，員警到場聞到裴男散發酒味，進一步要酒測時逃逸；初步清查無涉其他重大案件，研判應為酒駕肇事心虛而拒檢逃逸。（編輯：戴光育）1110510

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