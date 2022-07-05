未經許可製造販賣醫療口罩 公司負責人被判刑

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市碩頂公司於2年前，未取得衛福部製造醫療器材許可證，便生產醫療口罩對外販售，台中地院審理後，依違反藥事法判處負責人3月徒刑，其餘共犯2月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，黃學信為碩頂精密工業公司負責人，碩頂公司未領有衛生福利部核准的製造醫療器材許可證，於民國109年8月起，使用口罩生產機生產醫療口罩。

黃學信並設計印有「防疫口罩捕捉病毒的關鍵原料-熔噴布」及「用途：防止飛沫傳遞，過濾微生物、體液及微粒粉塵」等字樣的口罩外盒，並以「安心口罩」為品名，陸續對外販售，截至110年1月5日取得製造許可證前，總計銷售約579萬餘片口罩，且獲得新台幣1571萬餘元的不法利益。

案經法務部調查局航業調查處人員，會同台中市政府食品藥物安全處等單位偵辦後，黃學信與公司總經理等4人，被檢方依違反藥事法起訴。

台中地院審理時，黃學信辯稱，所販賣的安心口罩並非雙鋼印口罩，因此口罩應非醫療器材，且口罩外盒有誤用文字，僅屬於過失。

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法官查出，黃學信於109年10月27日，送件向衛福部申請製造許可，也有將口罩送請紡織研究所進行檢驗，證明販賣的口罩具有醫療等級，認定黃學信明知製造、販賣醫療口罩，衛福部具有一定規範，卻辯稱無違法製造、販賣醫療口罩犯意，實屬無據。

台中地院審理後，依違反藥事法判處黃學信3月徒刑、得易科罰金，其餘共犯2月徒刑、得易科罰金，不法所得1571萬餘元沒收，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1110705