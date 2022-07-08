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首頁 / 社會

升二審檢察官名單揭曉 陳玉萍等18人獲選

2022/7/8 10:51
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（中央社記者蕭博文台北8日電）法務部檢審會日前通過調派二審檢察官的「三專生」推薦名單，由法務部長蔡清祥從中圈選派任人選；圈選名單今天送進檢審會審議，包括北檢襄閱主任檢察官陳玉萍等18人獲選。

此外，蔡清祥另圈選張秋雲（司法官班22期）、王金聰（27期）調派二審主任檢察官，名單同樣於今天送進檢察官人事審議委員會進行最後確認。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官派任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後歸建。

法務部今天提出調派二審檢察官的「三專生」名單如下：行政執行署桃園分署分署長戴東麗（34期）、台中地檢署主任檢察官林映姿（37期）、士林地檢署襄閱主任檢察官張紜瑋（38期）、桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利（39期）。

中檢主任檢察官洪淑姿（39期）、台北地檢署主任檢察官黃冠運（40期）、北檢主任檢察官張智堯（40期）、北檢主任檢察官呂建興（40期）、北檢主任檢察官樊家妍（40期）、新北地檢署主任檢察官黃彥琿（40期）。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊（40期）、台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌（40期）、橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦（40期）、北檢襄閱主任檢察官陳玉萍（41期）。

北檢主任檢察官陳韻如（41期）、中檢襄閱主任檢察官卓俊忠（42期）、彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成（42期）、高雄地檢署主任檢察官劉穎芳（43期）。（編輯：戴光育）1110708

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