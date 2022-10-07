食品公司改標過期品販售 負責人遭羈押

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台中市立崧食品公司負責人張男，被檢舉將過期食品更改標流入市面販售，檢警查出改標食品流向並查扣相關證物。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市立崧食品公司負責人張男，被檢舉將過期食品更改標流入市面販售，他5日被檢方諭知30萬元交保後，檢警查出改標食品流向，今天再傳喚張男到案，依偽造文書等罪聲押獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，台中市衛生局接獲檢舉指出，台中市立崧食品公司將過期食品更改標籤再流入市面販售，檢方指揮司法警察、衛生機關等單位偵辦。

檢警於10月5日進行第1波查緝行動，傳訊立崧食品公司負責人張男等人到案釐清，分別諭知張男及廖姓會計，分別以30萬元、15萬元交保。

檢警持續追查相關食品流向，發現改標食品已輾轉運往外縣市，立即會同食藥署、彰化縣政府衛生局、南投縣政府衛生局及相關司法警察機關，先在南投縣草屯鎮某公司，扣得改標的生烏骨雞食品約100餘隻。

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檢方立即於10月6日進行第2波查緝，同步前往高雄市、台南市、雲林縣及台中市等上游生產廠商，釐清扣案的生烏骨雞食品是否為改標過期產品，同時追查下游販售廠商，並查扣相關產品400餘隻，避免相關產品流入市面。

台中地檢署今天再傳喚立崧食品公司負責人張男到案說明，檢察官訊問後，認定張男涉犯偽造私文書、虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，並有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，有羈押理由及必要，當庭將張男逮捕，並向法院聲請羈押獲准，檢方將持續擴大追查改標產品流向、嚴懲不法。（編輯：郭諭儒）1111007