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男子懷疑毒販釀表弟輕生私刑教訓 嘉檢起訴10人

2022/10/17 16:51
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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義縣蕭姓男子懷疑表弟輕生與販毒的陳姓男子有關，去年底相約見面，再夥同多名友人涉嫌毆打陳男成傷，並將陳男載往民雄警分局檢舉涉販毒。蕭男等10人遭嘉義地檢署起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，28歲蕭男去年11月11日得知表弟江姓男子輕生死亡，查看其手機，發現表弟生前以通訊軟體微信與陳男交易毒品咖啡包等相關對話，懷疑表弟輕生死亡與陳男有關。

蕭男為了教訓涉嫌販毒的陳男，委由友人曾姓男子喬裝買家聯繫，雙方約定在去年11月11日上午於嘉義市保成路碰面交易，蕭男與曾男等10人駕車先前往現場附近埋伏。

蕭男等人看見涉嫌販毒的陳男（涉販賣第三、第四級毒品未遂罪嫌，已遭起訴）駕車到場，蕭男的友人許姓男子先駕車阻擋陳男離開後，蕭男等人持棍棒敲打陳男的汽車，並將陳男拉出車外毆打，許男還撿拾路旁水桶砸陳男，蕭男的友人黃姓男子持高爾夫球桿毆打陳男，蔣姓男子等5人在旁助勢。

起訴書表示，陳男遭多人毆打成傷後，蕭男等人還押著陳男載往嘉義縣民雄警分局報案，指稱陳男涉嫌販毒，蕭男等人願意作證。陳男見對方人多勢眾，當時並沒有提及遭毆打情事，事後才向嘉義市警察局第二分局報案。

陳男報案後，警方陸續傳喚蕭男等10人到案說明，蕭男等人均坦承犯行，警方依妨害秩序、傷害等罪嫌函送法辦，嘉義地檢署依法起訴。（編輯：戴光育）1111017

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