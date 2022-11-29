廁所裝針孔女星也受害 健身房負責人判8月確定

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（中央社記者劉世怡台北29日電）北市某健身房陳姓負責人被控涉在廁所裝針孔攝影機偷拍，被害者包含一名劉姓女藝人。一審判刑1年2月。二審考量部分和解，今天改判刑8月，可易科罰金，緩刑3年，全案確定。

二審表示，陳姓負責人已與4名被害人成立和解給付完畢，另1名被害人表明沒有和解意願，但考量陳男達成和解並給付完畢的犯後態度，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪3罪，各判4月、5月、4月，均可易科罰金，應執行8月徒刑，可易科罰金，諭知緩刑3年，以啟自新。不得上訴而確定。

劉姓女藝人民國109年3月間到台北市大安區一家健身房練拳，在更衣室發現1個手機充電器很可疑，仔細一看竟是針孔攝影機，報警處理。

檢方查出健身房陳姓負責人涉嫌裝設針孔偷拍客人換衣服，依妨害秘密罪嫌起訴陳男。

一審審理時，陳男否認犯罪，強調針孔攝影機不是他裝的，自己也是受害人。不過，法官勘驗相關證據，認定陳男犯行明確。

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一審考量，本案5名被害人均表示不願意與陳男和解，甚至有名被害人表示，被警方通知才知道自己也是被害人，陳男迄今未道歉，她因此經常哭泣，請法官從重量刑。

一審審酌陳男身為健身房負責人，未提供使用者安心使用的環境，竟為了一己之私，竊錄數名被害人，造成被害人心理恐懼，判處陳男應執行有期徒刑1年2月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：李亨山）1111129