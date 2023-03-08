台中住宅母子刀傷倒臥雙亡 警封鎖現場調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市消防局8日晚間獲報在大里區1處住宅有2人受到刀傷，警消到場發現1對母子倒在屋內已明顯死亡，全案將報請檢方相驗遺體以釐清死因。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市消防局今天晚間獲報大里區1處住宅有2人受有刀傷，警消到場發現1對母子倒在屋內已明顯死亡，警方初步勘驗無打鬥或侵入跡象，警方已封鎖現場調查，並報請檢方相驗釐清死因。

台中市政府消防局晚間6時7分獲報，大里區美群路194巷1處住宅有2人受有刀傷需要救護，派遣救護車與消防人員到場處理。

消防人員表示，到場時發現1名年約37歲男子脖子有割傷，被綁在床上，1名年約62歲女性手腕割傷，2人皆已明顯死亡、未送醫，報案人為男子的父親，全案警方已封鎖現場調查釐清。

台中市政府警察局霧峰分局初步調查，案發民宅三樓內發現有2名死者，經確認為母子關係，現場遺留刀械及服用過的安眠藥殘包。

屋主向警方表示，他今天上午外出工作，傍晚返家時，發現62歲劉姓妻子及長子37歲陳男倒在屋內。警方初步勘查未發現有打鬥或侵入跡象，全案將報請檢方相驗遺體以釐清死因。（編輯：謝雅竹）1120308