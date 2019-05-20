李振昌有望明星賽初體驗 最想對決彭政閔

中職明星賽將於7月登場，中信兄弟投手李振昌（圖）20日出席記者會，他有美、日職經驗，2013年有望打明星賽，但因升上大聯盟錯過，他說，明星賽很像辦派對，若入選最想對上彭政閔。中央社記者謝靜雯攝 108年5月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職明星賽將於7月底登場，中信兄弟投手李振昌今天出席記者會，他具美、日職經驗，2013年有望打明星賽，但因升上大聯盟錯過。他說，明星賽很像派對，若入選最想對上彭政閔。

中職明星賽將於7月27日、28日在新莊棒球場舉行，此次賽制改變，由透過票選的中職明星隊與經過遴選產生的中華隊交手，中華隊由全中職球員組成，明星賽中華隊總教練由世界12強棒球賽總教練擔任，兩隊舉行2場對抗賽，話題十足。

中信兄弟投手李振昌過去曾有旅美、日職棒經驗，他在2013年被選入美職大聯盟未來之星明星賽名單中，但因被球隊拉上大聯盟錯過參加機會。他笑說，「旅美第一次入選明星賽，很期待，雖然最後沒有機會打，但也得到另一個更令人開心的消息（上大聯盟）」。

李振昌說，他過去雖有美、日職經驗， 但沒到現場看過明星賽，僅透過電視看比賽，「感覺很棒，很像是在辦派對」，今年有機會參加中職明星賽也很期待。

被問及想打明星賽的中華隊還是明星隊，李振昌妙答，「想要打中信兄弟隊」，若有機會參加明星賽，最想對上同隊野手彭政閔，彭政閔打完今年球季就將退休，「之後想要對到的機會也不多了」。

過去明星賽中職球員多喜歡嘗鮮，有時用非慣用手打擊，有時則改變投球姿勢。李振昌指出，對之前Lamigo桃猿隊投手陳禹勳，在明星賽時模仿美職投手奎托（Johnny Cueto）印象深刻，他笑說，若入選明星賽，要想新花樣會先問一下陳禹勳。

對於年底的世界12強棒球賽，李振昌表示，他當然也會期待，但還是要看教練團的戰力需求和考量。（編輯：張雅淨）1080520