伊朗舉重女將對抗疫情 重返醫院當護理師

（中央社記者龍柏安台北6日電）受武漢肺炎疫情影響，原訂今年7月舉行的東京奧運被迫延後一年舉行，而伊朗首名舉重女將巴莎米也選擇褪下戰袍，穿上隔離衣回到醫院，投身抗疫行動。

現年28歲的巴莎米（Poupak Basami），是伊朗首名參加世界舉重錦標賽的女子舉重選手，在成為選手之前，她曾考取護理師執照，且在醫院服務過7年。

截至目前為止，伊朗就有超過5萬8000多例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，另有3600多人喪生，也是中亞疫情最慘烈的地區之一。

「從2020年2月22日開始，疫情開始變得很嚴重，那時我就在這裡幫忙了。」巴莎米坦言，她對體育非常熱衷，但在家人堅持下，「尤其是我的母親，讓我在學校裡攻讀實驗科學。」因此她一邊唸書、一邊訓練，直到成為選手。

巴莎米承認，目前伊朗醫院裡的狀況的確不好，「但我們希望它能越來越好，因為很多人在這裡對抗病毒，且做出了非常大的貢獻。」

目前全球都在防堵疫情，各國也都推出不同的防疫措施，避免出門、保持社交距離則是一致的方案，巴莎米也呼籲，請大家遵照防疫指示，盡量留在家中才能減低病毒傳播。

對巴莎米而言，從事舉重和擔任護理師一樣辛苦，卻各有各的樂趣，因為拯救一個人的性命，就和她成功拉起槓鈴時一樣充滿甜蜜。（編輯：張雅淨）1090406