更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

豪豬足球推廣協會端成績 編織東部5人制足球夢

2023/3/28 12:29（3/28 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
豪豬足球推廣協會編織東部5人制足球夢，成立俱樂部讓沒有校隊的學生和民眾也能踢足球。在剛落幕的112年全國原住民族運動會5人制足球項目，台東縣代表隊成績相當不錯，許多選手都來自協會。（協會提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月28日
豪豬足球推廣協會編織東部5人制足球夢，成立俱樂部讓沒有校隊的學生和民眾也能踢足球。在剛落幕的112年全國原住民族運動會5人制足球項目，台東縣代表隊成績相當不錯，許多選手都來自協會。（協會提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣28日電）豪豬足球推廣協會編織東部5人制足球夢，成立俱樂部讓沒有校隊的學生和民眾也能踢足球。在剛結束的原住民全國運動會台東拿下佳績，許多選手都來自協會。

豪豬足球推廣協會理事長曾淑美今天告訴中央社記者，昨天落幕的112年全國原住民族運動會增設5人制足球，台東縣代表隊成績相當不錯，榮獲公開女子組冠軍、青少年女子組冠軍、青少年男子組亞軍、少年女子組亞軍、少年男子組殿軍，顯示東部足球很有潛力，適合培育推廣5人制足球。

曾淑美表示，這次台東隊選手很多都是協會教練指導或是協會成員，賽前她特別交代致贈加菜金給球員們加油鼓勵。

曾淑美說，協會致力推廣東部偏鄉基層足球，讓沒有成立足球校隊的小朋友有機會利用假日參加足球訓練課程，從市區到偏鄉學校（縱谷地區），不管是課後社團、足球校隊、課程教學和假期營隊，只要哪裡有需要協會教練服務，教練們都會願意全力支援。

她說，今年協會教練服務近10所小學約250名學生，也嘗試與部落對偏鄉足球運動有興趣者協同辦理區域性賽事，如去年12月11日縱谷盃學童足球邀請賽，3月12日瑪拉斯達邦盃足球邀請賽。

曾淑美表示，推動足球運動不輕鬆，協會的各項活動支出都需要申請相關單位活動補助來辦理，歡迎公司企業一起贊助支持。（編輯：郭諭儒）1120328

#曾淑美
#豪豬足球推廣協會
#台東隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族