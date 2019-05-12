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六都去年用電量高雄最多台中居次 雙北不增反減

最新更新：2019/05/12 11:14
根據台電統計，107年六都中以高雄市用電量最高，其次為台中市、桃園市、台南市、新北市以及台北市。中央社製圖 108年5月12日
根據台電統計，107年六都中以高雄市用電量最高，其次為台中市、桃園市、台南市、新北市以及台北市。中央社製圖 108年5月12日

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）根據台電統計，去年全台共使用2191億度電，其中六都中以高雄市用電量最高，其次為台中市、桃園市、台南市、新北市以及台北市；但若以成長幅度來看，台中市成長5.19%居冠。

台電日前舉辦2019節能減碳啟動記者會，公布「全國22縣市節電冠軍地圖」，台北市松山區勇奪節電王寶座，去年夏月共有約6.7萬戶民眾節電，節電用戶佔比達15.4%，節電度數超過1300萬度。

除了節電排行榜，根據台電統計，民國107年全台共使用2191億度電，成長約0.92%。以六都用電量觀察，高雄市去年用掉309億5480萬度電，位居六都之冠，較106年的308億2679萬度電，年增約為0.4%。

圖為高雄市景。（中央社檔案照片）
圖為高雄市景。（中央社檔案照片）

第2名為台中市，共使用308億4303萬度電，但年增率高達5.2%；第3名為桃園市，用了290億3592萬度電，年增率為0.15%；其他依序則為台南市、新北市以及台北市，其中台南市及台北市都是負成長。

中央大學管理講座教授梁啟源表示，觀察整體用電排行榜，高雄、台中、桃園排名前3，主要受產業結構以及製造業比重影響，像是高雄以工業及石化產業為主，楠梓工業區、林園石化園區均坐落於此，需要大量用電的產業，也影響高雄用電較其他地區高。

進一步觀察六都中的工業用電量，高雄市工業用電量排行第一，去年共用了237億7215萬度電，桃園市共用228億1273萬度電居次，而台中市則是排名第3，使用223億2982萬度電。

根據台電統計六都用電量，高雄市近年已連5年拿下用電排行冠軍，台中市則從104年的排名第四，到近2年躍升為第二，新北市、台北市的用電量則不增反減，顯見推行節電的成效。中央社製圖 108年5月12日
根據台電統計六都用電量，高雄市近年已連5年拿下用電排行冠軍，台中市則從104年的排名第四，到近2年躍升為第二，新北市、台北市的用電量則不增反減，顯見推行節電的成效。中央社製圖 108年5月12日

一般營業及家庭用戶部份，以新北市用電110億3530萬度最高，其次為台中市，共用了85億度電，台北市排名第三，用了74億4425萬度。

梁啟源也說，一般用電通常受到人口數量影響，像是新北市人口將近400萬人，台中市人口數也逐年增加，目前約有280萬人，台北市約有266萬人口；台電主管進一步說，天氣因素影響也很大，若持續高溫炎熱或是天冷時，就會帶動民眾使用冷、暖氣機等較高耗能產品。

值得注意的是，以近年數據觀察，高雄市已連5年拿下用電排行冠軍，台中市則從104年的排名第四，到近2年躍升為第二，新北市、台北市的用電量則不增反減，顯見推行節電的成效。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1080512

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