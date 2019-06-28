蔡總統：和平從來不是靠施捨 靠自己捍衛

（中央社記者游凱翔高雄28日電）總統蔡英文今天出席三軍六校院聯合畢業典禮，她表示，沒有人希望戰爭，但和平從來不是靠別人施捨，而是靠自己捍衛，國軍不怯戰、不畏戰，隨時保持戰力捍衛台海和平、保護心愛國家與家人。

中華民國108年三軍六校院聯合畢業典禮上午在高雄陸軍軍官學校舉行，三軍統帥蔡總統親自主持，也授予象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階並致贈畢業證書，隨後蔡總統前往中正堂前與畢業生合影。

蔡總統致詞表示，她每年都會來參加畢業典禮勉勵畢業生，以最具體的行動表達三軍統帥對國軍的支持，也要肯定所有軍事院校的老師、隊職官對同學的指導與照顧，更重要的是代表國人對畢業生的家長表達敬意，謝謝家長們願意讓孩子從軍、接受磨練跟洗禮，成為保衛國家重要的力量。

蔡總統說，面對國際局勢變化、中共在區域內頻繁的軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強的國防，而她還要強調一次，「和平靠國防、和平靠國軍」，因此打造更強的國防、更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。

總統蔡英文（前右4）28日到陸軍官校出席「108年三軍六校院聯合畢業典禮」，並與畢業生合影留念。中央社記者郭日曉攝 108年6月28日

蔡總統回憶，3年多前她去部隊視導時，認為國軍裝備品質、訓練安全、加強制度改革才是最重要的事，當時外界雖然對於國軍拔草、刷油漆有很多的討論，但她最在意的是國防改革要如何落實。

蔡總統說，3年過去了，部隊的戰鬥個裝汰舊換新、下部隊後要居住的營舍寢室也大規模更新改善；整體戰力上，國防自主正穩健前進，國機國造的高級教練機今年將升空首飛；幾十年來、多任總統要執行的潛艦國造也終於開始啟動，將於2025年正式成軍；另外，透過軍購強化武力也沒有一刻停下。

蔡總統強調，她身為三軍統帥是國軍的靠山，這些實實在在的進步與成果，她要告訴畢業生，身為國軍的一分子絕對能以自己為榮，因為各位是戰力堅強、訓練精實、能夠保家衛國的精英部隊。

蔡總統也說，沒有人希望戰爭發生，但和平從來不是靠別人施捨，而是靠自己捍衛，國軍不怯戰、不畏戰，隨時保持戰力捍衛台海和平、保護心愛的國家與家人。

總統最後表示，從今天起各位畢業生將承擔神聖而榮譽的使命，雖然軍種不同，但任務相同，成為國家安全最堅強的屏障，更要讓世界看見對國土主權寸土不讓、對民主自由堅守不退的信念，從今天起國家榮譽就在肩上，她一定會跟大家一起面對挑戰、克服困難，一起打造更精實、更現代化的國軍。（編輯：楊玫寧）1080628

總統蔡英文（左）28日到陸軍官校出席「108年三軍六校院聯合畢業典禮」，蔡總統授予初任官象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階，並頒贈畢業証書。中央社記者郭日曉攝 108年6月28日

總統蔡英文（前右）28日到陸軍官校出席「108年三軍六校院聯合畢業典禮」，蔡總統與畢業生合影後，有同學回贈蔡總統畫作。中央社記者郭日曉攝 108年6月28日