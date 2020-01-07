美伊衝突 台股盤中失守11900點

（中央社記者潘智義台北7日電）美伊關係緊張，引爆中東地緣政治風險，台股昨天已反映利空，隨美股下挫，今天以平高盤開出後，仍震盪殺低，盤中跌破11900點關卡。法人表示，波段漲幅已高，順勢拉回難免。

至11時19分，加權指數來到11841.8點，下跌111.56點，成交值新台幣1083.19億元。八大類股僅營建類股小漲，其餘各類股全面下跌。

由於日前美國空襲伊拉克巴格達機場，炸死伊朗革命衛隊指揮官，造成美伊關係緊張，加上中國武漢發現不明原因肺炎疫情，影響股市投資氣氛。

大型權值股方面，蘋概3王盤中先漲後跌，台積電來到327元，下跌1.5%。蘋果光學鏡頭供應商大立光來到4640元，下跌1.17%。鴻海來到88.5元，下跌2.2%。

營建類股當中，冠德盤中來到32.3元，上漲4.19%。京城來到32.3元，上漲2.86%。

凱基投顧分析師表示，台股、美股都是從去年第3季一路上漲，因股價基期較高，剛好有外在的利空消息，也就是中東地緣政治風險，台股就順勢下跌整理。

分析師指出，先前的波段漲勢是外資點火推動，外資看好台積電、半導體產業，但上週台股創高之際，外資並未參與，反而是賣超台股。外資就算再看好台積電、半導體產業今年表現，也不可能一直買下去。

因此，台股今天整理，回測12月13日缺口，盤中低點11913點，若再回測11700點缺口，則指數不排除再下探季線11631點附近。（編輯：楊玫寧）1090107