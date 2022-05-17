又一NGO在台設辦事處 保護衛士關注中國人權

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（中央社記者沈朋達台北17日電）關注中國人權的NGO「保護衛士」今天宣布在台北設立第一個亞洲辦事處。他們受訪時表示，這個決定和香港惡化的政治環境有關，同時也希望借助台灣對中國政治與社會的了解。

「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天在官網宣布在台北市中正區開設辦事處的消息。聲明指出，保護衛士特別關注中國和其鄰近區域威權國家的人權惡化狀況，「台灣擁有開放的社會和地理文化上的鄰近性，是一個顯而易見的設點選擇」。

「保護衛士」研究員陳彥廷接受中央社採訪時也表示，在台北設立辦事處的決定，和香港政治環境惡化，及公民社會持續受打壓有關。

過去許多國際非政府組織（NGO）將辦事處或亞洲總部設在香港。但隨「港區國安法」實施，當地政治與公民社會環境已經不同，包括德國智庫「腓特烈瑙曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、華人民主書院等NGO紛紛將辦事處移至台灣。

陳彥廷說，台灣與香港相似，有眾多中文人才，也了解中國的政治和社會狀況。就「保護衛士」未來尋求專業意見、訪談和徵才而言，台北是一個合適的設點選擇。

他也表示，台灣相較於香港更多元開放，公民社會也很有活力，「我們在這邊無論進行研究或著倡議活動，都不會受到限制或打壓」。

「保護衛士」於2016年成立，在西班牙馬德里（Madrid）設有小型總部。前身是人權工作者達林（Peter Dahlin）和卡斯特（Michael Caster）2009年在中國成立的China Action，這個組織為中國的公民律師提供培訓。

China Action在2016年遭受中國當局壓力而關閉，達林當時也被中方逮捕，並被迫在官媒央視上「認罪」。之後兩名創辦人再創立「保護衛士」。

根據官網，「保護衛士」在亞洲一些人權環境最差的國家，支持並倡議保障人權和法治，並致力於提高當地公民社會及人權捍衛者的能力。

他們關注任意監禁、「指定居所監視居住」、強迫認罪等中國法治問題；也關注海外台灣公民遭遣送中國，和已出獄台灣公民遭限制出境的議題。

「保護衛士」也表示，未來將發布中國將政治犯送至精神病院、以防疫之名侵害人權，和以「限制出境」作為武器對付異己等報告。（編輯：邱國強）1110517