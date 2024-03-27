中國農村男娶妻難 學者建議引進外配

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（中央社台北27日電）近年中國若干農村大齡男婚配難，已衝擊基層社會穩定，尤其聘金行情如水漲船高，想結婚也結不起，學者建議，可考慮藉由「引進來、走出去」吸引國外新娘，促成與農村大齡男婚配。

中國媒體法治日報25日報導，華中師範大學中國農村研究院發布涉農村大齡男青年婚配難的研究報告顯示，119個樣本村莊中51個反映大齡男青婚配難，占比42.9%。

其中，東、中、西部地區分別占38.6%、50.1%和40.3%；在1785個農戶中，有825個受訪農戶認為當地農村大齡男青年婚配難題較為嚴重，占46.2%，其中，東、中、西部分別占38.6%、54.8%和43.2%。

報告歸納農村大齡青年婚配難的癥結在於「一少一高三低」，即農村適齡結婚女性少、農村結婚彩禮（聘金）成本高、個人及家庭收入低、學歷及職業素養低、對傳統婚姻觀念認同低。

報導以結婚彩禮成本高為例指出：「週邊縣城聘金至少（人民幣）十八萬八（約新台幣83萬元），有的還流行『五個九萬九』，形成競爭攀比關係，這對很多農村家庭而言都是一筆巨款。」

報導指出，還有「三金」、「五金」、「一鑽」等，女方還往往要求男方在城裡有房有車。

化名苗偉的村支書（村黨支部書記）表示，特別是在農村好面子而互相攀比，明明他家閨女聘金16萬，為何咱家才12萬元？就這樣戶別苗頭，整體聘金額度就被逐漸拉高。

他說，農村男多女少固然因性別比失衡所致，但大批女青到外地發展更傾向在當地結婚，加劇農村男女人口的差距日增，導致農村適婚女性數越來越少。

即因如此，報導指出，不少專家建議修法規範聘禮金額度。華中師範大學中國農村研究院教授黃振華更建議，最好訂定誘因或懲罰措施，並由村裡有威望的村民或村幹部執行落實。

上海瀛東律師事務所婚姻家務部主任方潔由實務面建議：「將聘金問題納入村規民約範疇，具體可以包括界定聘金限額、明確給付機制，並制定配套的調解方案和懲治措施等。」

此外，也有專家提議可思考開放外配的可行性。據財經媒體中新經緯26日報導，廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，解決這個難題，能不能開放外配是關鍵。

他說，很多男青赴俄羅斯、柬埔寨、越南、巴基斯坦等，因此可考慮透過「引進來，走出去」，吸引海外適齡的女青年。

不過西南交通大學公共管理學院講師王向陽發表專文指出，倚靠外配解決農村婚戀的難題，基本上是遠水救不了近火。

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他說，引進外國新娘，看似可填補人口結構失衡的空白，但是在國內婚姻市場不具備競爭力的農村大齡未婚男性，在面對特定國家或地區的國際婚姻市場，很有可能同樣遭遇失敗。

王向陽指出，畢竟國外新娘青睞中國經濟發達地區、家庭經濟條件相當、個體綜合素質較好的特定地區未婚男青，對處於經濟社會中下層的普通家庭「弱勢群體」未必感興趣。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130327