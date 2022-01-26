從叛逆少年到文化部長 洪孟啟用看書改變人生

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）前文化部長洪孟啟卸下部長一職，回到學校教書，最近出版新書「從文化到文創：迎向數位、佈局全球的文化政策與文創產業」。從叛逆少年到擔任文化部長一職，洪孟啟說，看書改變了他的一生。

洪孟啟今天接受媒體訪問時表示，父親是軍人，母親是老師，他襁褓中跟著父親軍隊從中國撤退來台，一路成長，父母親沒有給他太多壓力，「國中我就不喜歡念書，高中白天我是班長，維持班上秩序；晚上我跟大家一起出去打架。」

洪孟啟回憶，有一次準備了好久要去幹架，結果到了約定地點，幾個高中生被一群拿武士刀的道上兄弟團團圍住，一問之下發現誤闖本省幫與外省幫兩大幫派火拼，「對方雖然不相信我們，但還是放了我們一條生路，叫我們能滾多遠滾多遠。那段路真是我人生中走過最艱難的一段路，雙腿之沉重，就像夢中一直被人追趕一樣。」

隔天洪孟啟與朋友驚魂甫定，決定金盆洗手，「我們都知道，不要對不起父母親。」洪孟啟說，他開始念書，但底子不好，重考一年先考上政戰學校，又因身體不好最後退學；後來考上淡江歷史系，進而就讀政大東亞所拿到博士；之後更考上外交特考，一路當上文化部長，讀書改變了他的一生。

洪孟啟說，政大東亞所前後10年的學習生涯，給予的理論基礎和辯證訓練，對於日後在工作、研究或教學上都有著深遠的影響，「當年打下的理論基礎特別受惠於文化的反思和辯證。」民國83年，洪孟啟奉當時台灣省省長宋楚瑜之命籌設台灣省文化處，感覺所學到的十八般武藝都有用上。

洪孟啟說，新書「從文化到文創：迎向數位、佈局全球的文化政策與文創產業」特別重視理論，「理論清楚，當事件發生時，就會有判斷的依據。」

洪孟啟表示，過去在幾所大學研究所授課，主題包括文化思潮、社區文化發展、文化行政和文創產業等，「我的教材安排，2/3是理論，目的在培養同學的文化理論基礎及反思能力，或是請第一線文化工作者來演講，希望讓年輕世代對於文創產業有更深一層的認識。」

洪孟啟說，出這本書是自己對過去文化工作的心得，希望可以跟大家分享，至於是否會當上課教材，「我是覺得現在大學生不太喜歡看書，不會奢求他們買書來看。」

未來洪孟啟也將陸續書寫文化消費與文化行銷、社區營造與文化發展、當代文化思潮與文化工作，「這是我教學數十年的心得報告，也是藉書寫的機會檢驗自己的文化生涯。」（編輯：張雅淨）1110126