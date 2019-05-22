華為利空懸而未決 分析師憂電子業旺季不旺

（中央社記者江明晏台北22日電）台股近期因華為事件利空震盪，隨著美方宣布90天寬限期，大盤止跌回穩，但分析師預警，利空懸而未決，美方持續視華為是心頭大患，加上華為已提前拉貨、蘋果今年平淡，今年電子業傳統第3季恐旺季不旺。

川普政府將華為列入貿易黑名單，禁止其在未經美國政府許可下，向美企採購零組件和技術，美國官員之後宣布將禁令延後90天至8月中執行。

台股近期因為貿易戰議題導致外資大量賣超，21日指數反彈，不過外資仍持續站在賣方，集中在電子權值股，反映華為事件利空。

兆豐投顧協理黃國偉表示，美方隨後宣布90天寬限緩衝期，意味著有轉圜餘地，目的在於讓美中談判不破局，只是用手段希望中國乖乖就範，股市因此在空窗期反彈，但該事件利空懸而未決，市場不會願意追高，上面仍有賣壓籠罩。

值得注意的是，黃國偉說，隨著5G戰局升溫，美國對華為手握5G龐大專利「一直很感冒」，未來即便中美貿易戰結束，美國可能還是會持續打壓華為。

隨著台廠對華為出貨提高，華為和蘋果都成為影響台股的關鍵，他指出，今年蘋果業績恐怕不會太好，電子股首季財報會優於預期，部分原因來自華為密集拉貨，提高庫存防範美方動作，因此後續還要大量拉貨可能性變低，加上中國手機大廠傳出第3季砍單消息，市場期待的第3季旺季恐有變數，要小心提防。

美系外資指出，華為在智慧手機零組件的庫存建設已經完成，在相關零組件的拉貨力道已有放緩，預估相關的訂單從第2季開始到第3季將呈現下降情況。

整體而言，黃國偉認為，台股近期指數可能會在半年線約10200點和季線10642點之間來回震盪， 6月中旬之後則繼續觀察美中貿易戰進度。

國泰證期指出，連日反映華為利空之後，預期賣超將縮減，因此持續快速貶值的新台幣也有望止穩，法人操作將有望由空轉多，有助於短線的跌深反彈。

國泰證期也特別點名光學鏡頭族群，近期因貿易戰與華為事件利空，股價出現大幅修正，但陸股的華為概念股已出現止穩反彈，且基本面而言將步入產業旺季，加上5G手機激勵，預期下半年需求將顯著回升，有望持續反彈，但短線外資仍維持保守格局。（編輯：楊玫寧）1080522