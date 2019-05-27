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陳美伶6月初率團訪歐盟 開啟首屆數位經濟對談

最新更新：2019/05/27 15:11

（中央社記者潘姿羽台北27日電）台灣與歐盟的連結有望再跨一步，國發會主委陳美伶今天向媒體報喜，6月初將率團出訪歐盟，展開首屆數位經濟對談，預計聚焦人工智慧、傳統產業數位轉型、金融科技、資安、5G等議題。

陳美伶表示，這次出訪歐盟有2大任務，一是首屆數位經濟對話，一是與歐盟進行一般資料保護規範（GDPR）技術性協商；在數位經濟時代，跨領域、跨國界的產業發展是未來趨勢，台灣必須跟其他國家、經濟體建立更多聯繫管道，讓國內產業可以往國際發展，這樣的對談機制對提升國內產業競爭力有很大幫助。

陳美伶也說，台灣與美國已經舉辦過兩屆台美數位經濟論壇，現在跟歐盟也建立了交流機制，未來希望進一步與其他經濟體有更緊密的連結。

而在GDPR技術性協商方面，陳美伶表示，國發會去年底向歐盟申請適足性認定，已獲歐盟回復，這次將就是否成立專責機構、如何保護個資、有什麼做法等議題，向歐盟進一步說明台灣的狀況。

國發會此行將與經濟部工業局、科技會報辦公室、科技部、科技部5G辦公室、國家通訊傳播委員會（NCC）、公平會、行政院資安處、金融研訓院等部會與機關一同出訪，預計下周出發。

陳美伶表示，除了與歐盟對談，也要去荷蘭看看當地新創發展，以及前往愛沙尼亞，學習其數位國家的作法。（編輯：林沂鋒）1080527

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