星國亞洲電信資訊展 台灣業者盼打入新南向市場

台灣配線架、網路模塊、水晶頭與布線工具與線材等資通訊業者參加亞洲電信及資訊展，其中，包括網路用水晶頭等「八類產品」極具競爭力。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月18日

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）亞洲電信及資訊展今天開幕，台灣有多家配線架、網路模塊、水晶頭與布線工具與線材等業者參展，盼透過新加坡進入東南亞的新南向國家市場。

第30屆亞洲電信及資訊展（CommunicAsia）今天起在新加坡金沙會展中心舉行為期3天展覽，除台灣外，共有羅馬尼亞、南韓、俄羅斯、中國等多國參展。

駐新加坡台北代表處經濟組長陳寬享與新加坡台貿中心主任張碧容也到場拜訪參展的8家台灣業者。

率團參展的台灣區電機電子工業同業公會國際業務室代表謝森岳今天告訴中央社記者，今年亞洲電信及資訊展是3展合一，分別涵蓋通訊器材、廣播影音與新一代資通訊的新創產品領域。

謝森岳指出，參展業者除光纖線材相關業者外，也有手工具業者，其中不乏有重複參展的台灣業者，由於新加坡是東南亞的小紅點，台灣業者也期盼透過新加坡進入東南亞的新南向國家市場。

主要提供銅纜及光纖相關產品的網路用水晶頭業者徐美蓉指出，台灣發展最新的「八類產品」已通過德國實驗室認證，諸如模塊、免工具水晶頭支援的八類線材頻寬巳達2000MHz，遠超過「超六類」產品的4倍頻寬。

投入影音訊號源業者則利用影音訊號延長器，進行訊號源交換機制，透過網際網路位址（IP）與網路埠搜集、整理並管理所有網路封包傳送的訊息，藉以拉長串接影音來源距離，廣泛運用於學校或商場。

業者陳景垠指出，這種影音訊號延長器進一步透過中控程式，讓源頭端選用播放來源，並決定投射到那一個螢幕，進行「多對多」多方來源、多方接送的交換模式管理，也是目前台灣新興的影音訊號源系統管理產品。

密閉式鉛酸蓄電池業者丁永嘉指出，鉛酸蓄電池主要用於儲能，台灣在這塊領域擁有很強競爭力，市場除了台灣本地和越南以外，也遍及亞洲，北美、南美、歐洲、中東、南非等地。近年來已成功切入越南資通訊市場，如今再把市場瞄準新南向國家，從新加坡資通訊展尋找合作契機。

今年參與亞洲電信及資訊展的台灣業者，涵蓋供電信設備基地台使用的密閉式鉛酸蓄電池、專業手工具與手持式網路測試儀、網路電源控制設備、光纖被動元件、跳接線、家用轉發器、強波器、光纖分布系統、配線架、網路用水晶頭、機櫃與結構布線系統等領域廠商。（編輯：陳永昌）1080618