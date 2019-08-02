川普再對中國揮關稅大刀 亞股一片慘黑

（中央社香港2日綜合外電報導）美國總統川普決定對中國課徵新關稅，引發投資人對於全球前兩大經濟體之間的貿易戰更加擔憂，美國股市昨天收盤應聲一片慘黑，亞洲股市今天跟進重挫收低。

川普昨天宣布，華府將對額外3000億美元的中國貨品課徵10%關稅。美股道瓊指數盤中應聲由紅翻黑，一度大跌超過400點，收盤下挫1.1%。早盤走揚來自美國聯邦準備理事會（Fed）前一天決議，進行10餘年來首度降息。

川普在白宮表示：「10%（關稅）是…短期措施，之後我總是可以大大加碼或減碼，就看（貿易）協議發展如何。」他還警告，對中關稅「可能調高到遠高於25%」的水準。

加上新宣布的關稅，美中兩國一年總額6600億美元的貨物貿易，實際上全都將被課關稅。新關稅將於9月1日起生效。

美中貿易談判代表本週在上海進行磋商。這是川普和中國國家主席習近平6月同意貿易停戰以來，雙方首度面對面談判。

北京今天警告，美方若落實關稅威脅，中方也將採取「反制措施」。中國商務部則稱，川普的決定是「嚴重違反」6月川習會同意的休兵。

美中談判代表預計9月初在華府再度開會，進行新一輪貿易磋商。

川普昨天還告訴記者，他「一點也不擔心」投資人對關稅消息做出負面反應，因他已預期會如此。

萬達（OANDA）高級市場分析師艾斯帕薩（Alfonso Esparza）表示：「川普引發投資人驚慌。美國消費者至今尚未受到中國貨品遭加徵關稅的影響，但隨著川普威脅的範圍擴大，美國企業必須將成本升高轉嫁給消費者而可能帶來的衝擊，也越來越強。」

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在客戶報告中推測，「市場很可能由賣壓主導。有新跡象顯示，美中貿易摩擦正再度惡化」，因此投資人在週末來臨前很可能不願買進。

香港股市今天收盤重挫2.4%，東京股市收挫2.1%，上海股市收跌1.4%，台北股市收挫1.7%，首爾股市收跌1.0%，新加坡股市收低0.9%，雪梨、吉隆坡、曼谷和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080802