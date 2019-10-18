台積電利多不漲 台股震盪小跌6.66點

（中央社記者張建中台北18日電）台積電法人說明會釋出正面訊息，但今天股價走勢震盪，台股也隨著波動，指數早盤一度創下11237.38點波段新高，不過，隨後震盪拉回翻黑，終場收跌6.66點。

加權指數今天收在11180.22點，跌6.66點，跌幅0.06%，成交值新台幣1449.44億元；台股指數本週漲290.26點。

台積電昨天召開法說會，第3季獲利創歷史新高，第4季展望樂觀，季營收可望突破100億美元大關，並宣布調高今年資本支出到140億至150億美元，創史上新高。

法人看好，隨著明年製程技術推進至5奈米，台積電技術領先優勢可望進一步擴大，晶圓代工龍頭地位將更加穩固，多家法人紛紛調高台積電目標價。

只是台積電美國存託憑證（ADR）開高走低，跌破50美元關卡，連帶影響台積電今天股價走勢震盪，終場收在新台幣293元，跌0.5元。

股王大立光也走勢疲弱，收在4305元，跌90元。反觀信紘科與家登等半導體設備廠，在台積電擴大投資題材發酵下，股價連袂大漲，表現相對強勁，整體電子類股指數小跌約0.04%。

傳統產業股今天漲跌互見，在台泥大漲2.12%帶動下，整體水泥類股指數漲1.3%，表現最強；橡膠類股也有不錯表現，類股指數漲1.09%。塑膠、紡織、造紙與營建類股表現相對疲弱，類股指數同步下挫。

分析師王兆立表示，隨著台股指數基期已高，短期可能震盪整理，將以個股表現為主。（編輯：楊玫寧）1081018