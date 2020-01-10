上市櫃金控2019全年大賺近3500億 創新高

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽、吳佳蓉台北10日電）上市櫃金控2019年獲利全出爐，稅後淨利合計達新台幣3499.87億元；其中富邦金以EPS 5.48元，連11年蟬聯EPS獲利王，國泰金則是奪下12月及全年獲利雙冠王。

富邦金今天公布2019年12月自結稅後淨利為2.21億元，累計2019年全年自結稅後淨利達587億元，較2018年全年成長23%，每股盈餘（EPS）為5.48元，稅後淨利及EPS均創下2016年以來、近4年來的新高。同時，富邦金已連續11年，蟬聯金控每股獲利王。

不過，12月單月金控稅後淨利較上月減少約22億，富邦金向中央社記者表示，主要是因為子公司富邦人壽12月稅後淨損約17.38億元，且有額外增提外匯價格變動準備金約30億元所致。

富邦壽也說明，增提外匯價格變動準備金能讓公司在外匯管理上，在調整避險比例時有更高機動性及彈性，並厚實未來公司匯兌波動的抵禦能力，而增加提存的外匯價格變動準備金，仍可計入RBC（資本適足率），對厚實公司自有資本，也有幫助。

國泰金也公布2019年12月份單月稅後淨利高達47.2億元，累計全年稅後淨利突破600億元大關，高達638.1億元，年成長23%，並創下成立以來的歷史新高紀錄。

國泰金無論在單月或是全年累計，已經超越富邦金，奪下獲利雙冠王，主要原因為子公司國泰人壽表現相較於其他人壽公司好，單月稅後大賺45億元。

國壽說明，主要是因為國壽採取一籃子避險方式，因此即便新台幣12月升值4角，但其他外匯操作績效佳，此外還有約20億元所得稅利益，單月就一次反應。

唯一單月發生虧損的新光金也表示，主要是因為11月至12月是人壽業績競賽期間，導致新契約成本較重；再者，新台幣12月大幅升值，以致無本金交割遠期外匯（NDF）成本高達4%至5%，避險成本較高，約有30餘億元，造成新壽單月虧損達31.96億元，拖累金控表現。不過，新光金2019年獲利仍達166億元，也為成立以來最高。

另一方面，玉山金控2019年全年稅後淨利200.99億元，首度突破200億元，再創歷年同期新高；元大金控自結2019全年稅後淨利也達205.69億元，年增10.12%，EPS1.76元，獲利同樣寫下新高紀錄。

元大金控表示，2019年旗下5家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長，整體經營規模顯著提升。此外，開發金控2019全年獲利也大幅成長，累計達128.50億元，創近13年新高，且相較去年成長64%，EPS則為0.88元。

在公股金控方面，兆豐金、第一金、華南金及合庫金2019年稅後純益，均已達成預算目標，除兆豐金外，其餘3家公股金控都創下歷史新高；其中，兆豐金仍穩居公股獲利冠軍，去年稅後淨利289.49億元，為2014年以來新高，年增2.82%，EPS2.13元。

對於全年獲利表現，兆豐金表示，符合預期目標但並未衝的太高，影響因素有很多，一方面，去年洗錢防制支出達到高峰，另一方面，年底股市表現較平，財務操作賺的有限，加上兆豐產險因有理賠支出，年底呈現虧損，均會對獲利動能帶來影響。（編輯：黃國倫）1090110