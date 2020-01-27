上市指數股票型基金 交易型產品不適長期持有

台灣證券交易所提醒投資人，指數股票型基金（ETF）有兩種，原型ETF原則上可長期持有，但買賣交易型ETF就不能長期持有。中央社記者潘智義攝 109年1月27日

（中央社記者潘智義台北27日電）買上市指數股票型基金（ETF）不一定能長期持有，專家說，除了原型ETF可長期持有外，交易型ETF千萬不能長期持有，不同的交易型ETF也有不同的操作策略。

美國在1月初以無人機空襲伊拉克，擊殺伊朗革命衛隊指揮官，導致美伊緊張局勢惡化，讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮，消息傳出後，倫敦市場北海布倫特原油價格飆漲，每桶達69.16美元；紐約市場西德州中級原油價格也勁揚，每桶漲至63.84美元。

群益期貨分析師容逸燊指出，美國空襲突發事件，促使以原油期貨為標的ETF大漲，但若要搶搭油價上漲帶動原油期貨的ETF投資人，必須評估兩個關鍵點。第一是美國空襲伊拉克後，晚間美國原油期貨上漲，緊接著白天亞洲原油期貨是否也漲，若是亞洲期貨盤漲勢已充分反映空襲帶來的影響，則較慢開盤的原油ETF恐怕再漲空間有限。

此外，第2個關鍵點是美國不排除再向伊朗動武，因此中東局勢依然存在風險，原油價格仍可能還有波動，換句話說，以原油期貨所發行的ETF還有再漲機會。

談到ETF是否可以長期持有，他分析，以現貨為標的、即所謂原型ETF，像台灣50指數ETF以台灣市值前50大股票編製的指數為追蹤標的，只要掌握大型權值股的動向，理論上便可長期持有；但有些具期貨、選擇權性質的交易型ETF，就不能長期持有，他直言，以原油期貨為標的ETF就不適長期持有。

另外，他再以美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）為標的ETF為例，若S&P500大漲，投資人不恐慌，則VIX指數大跌；若S&P500大跌，投資人恐慌情緒增加，則VIX指數大漲。

他說，這種鎖定VIX恐慌指數為標的發行的選擇權，基本上就不是實體的股票，以此做為ETF標的，波動自然非常大，不適合長期持有。

他解釋，因為選擇權基本上會有時間價值流失的問題，不能當股票長期持有；而以選擇權為標的所發行的ETF，同樣不適合長期持有。

容逸燊指出，ETF既然是基金，就是由基金經理人操作，也有淨值。以恐慌指數（VIX）為追蹤標的所發行的ETF，透過買賣VIX期貨來操作，基金淨值波動也大，一旦美股標準普爾500指數連續大漲，造成VIX指數大跌，基金淨值恐面臨快速縮水的窘境；加上基金經理人買賣VIX指數期貨，也隨著期貨到期日接近，基金淨值有逐步減損的壓力。

依金管會規定，期貨投信公司發行ETF，近3個營業日的平均淨值較發行價下跌90%，或平均規模低於新台幣2000萬元，須強制下市。像這種以恐慌指數（VIX）為追蹤標的，所發行的ETF，一旦行情反轉，基金淨值確實有可能很快跌到下市條件。

台灣證券交易所主管表示，除原型ETF外，槓桿、反向及期貨型ETF皆屬於交易型ETF，並不適合長期持有。其中，期貨型ETF是以期貨指數做為主要交易與投資標的，基金經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉，此轉倉成本可能產生的損失將無法避免。（編輯：張良知）1090127