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大立光2月動能恐受疫情影響 股價盤中跌破4800元

最新更新：2020/02/06 09:49

（中央社記者韓婷婷台北6日電）股王大立光1月營收新台幣41.1億元，月減19.4%，但仍是歷年同期最佳，年增22.3%。大陸延後復工恐影響2月營收表現，衝擊大立光今天以小低盤開出，盤中跌破4800元關卡。

大立光第1季進人產業淡季，加上武漢肺炎疫情影響，大立光對2月示警，指出因客戶延後復工、拉貨動能轉弱，衝擊持股信心，大立光今天以下跌30元，4800元開出，不過，低檔也見到買盤支撐，開盤不到10分鐘，一度由黑翻紅，在平盤上下游走震盪。

雖然部分客戶延後復工，影響拉貨動能，但大立光台灣的生產線在春節長假期間依舊維持運作，希望為後續旺季先行備貨，減緩下半年供需吃緊的缺口。

大立光原本預估2月因工作天數較多，營收有機會較1月好，但受到武漢肺炎疫情影響，大陸工廠大多延後開工，大立光表示，受限部分客戶還沒有開工，出貨將受到影響，預估連帶影響2月動能表現。

大立光1月出貨產品結構中，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比50%至60%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在10%至20%。

大立光2019年營收新台幣607.45億元，稅後純益282.62億元，每股純益210.69元，3項數據全都改寫歷史新高；去年營益率60.1%、毛利率69.05%，則是歷史次高。

武漢肺炎疫情嚴峻，多家研調機構示警將衝擊全球經濟，智慧手機市場表現恐連帶受到影響，其中中國大陸衝擊將更大。（編輯：楊玫寧）1090206

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